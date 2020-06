von SK

Aufgrund der aktuellen Lage hat der Naturpark Südschwarzwald zusammen mit den teilnehmenden landwirtschaftlichen Betrieben entschieden, den diesjährigen, für den 2. August geplanten „Brunch auf dem Bauernhof„ abzusagen. Zu umfangreich seien die Auflagen für die Betriebe, nicht einschätzbar das Risiko einer Ansteckung für Gastgeber und Gäste, heißt es in einer Mitteilung.

Die Veranstaltung Seit mehreren Jahren findet an mehreren Orten im Naturpark Südschwarzwald der „Brunch auf dem Bauernhof„ am ersten Sonntag im August statt. „Unter dem Motto ‚Landschaftspflege mit Messer und Gabel‘ gibt der Brunch Einblick in die Erzeugung heimischer Produkte und zeigt die wertvolle Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte für unsere Kulturlandschaften“, beschreibt der Veranstalter. Ziel des Naturpark-Brunchs sei es den Gästen die enge Verbindung zwischen regionalen Produkten und den Leistungen der Landwirte als Erzeuger und Landschaftspfleger näher zu bringen.

Auch wenn im Naturpark Südschwarzwald der Brunch auf dem Bauernhof dieses Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht stattfindet, müssen Verbraucher nicht auf die regionalen Produkte der Landwirte und die lokalen Spezialitäten der Naturpark-Wirte verzichten: „Die über 150 Hofläden und 17 Käsereien der Käseroute haben geöffnet, die 55 Naturpark-Wirte tischen wieder Gerichte aus heimischen Erzeugnissen auf und freuen sich auf Kundschaft“, so der Hinweis des Vereins.

Schwarzwälder Käsespezialitäten finden sich auch entlang der Käseroute und in zahlreichen Hofläden im Naturpark Südschwarzwald. | Bild: Verein Naturpark Wirte, Peter Mesenholl

Eine Liste der der Direktvermarkter und Hofläden sowie der Naturpark-Wirte gibt es hier www.naturpark-essenundtrinken.de.

Hoffnung setzen die Organisatoren auf eine verbesserte Situation im kommenden Jahr: „Der Naturpark Südschwarzwald und seine Partner, der Landfrauenverband Südbaden, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband und die Landesarbeitsgemeinschaft ‚Urlaub auf dem Bauernhof‚, hoffen, 2021 wieder viele Gäste beim Brunch auf dem Bauernhof begrüßen zu können.“