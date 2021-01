Tanja Ecker aus Wehr geht regelmäßig mit Board und Paddel auf den Rhein. Sie ist Deutsche Meisterin und zu jeder Jahreszeit aktiv. Wir waren bei einer Trainingseinheit dabei und haben die Eindrücke in Bild und Videos festgehalten. Tanja Ecker auf ihrem Stand Up Paddle Board auf dem Rhein bei Brennet. Hier trainiert sie regelmäßig und das bei fast jedem Wetter. Ihre liebste Übungsstrecke: Von Brennet nach Schwörstadt und wieder zurück.| Bild: Maria Schlageter

Es ist kalt an diesem Wintermorgen. Am Tag zuvor hat es sogar geschneit, was hier – am Ufer des Rheins im Wehrer Ortsteil Brennet – eher Seltenheitscharakter hat. Mit dem Dunst über dem Wasser und der verhältnismäßigen Leere wirkt der