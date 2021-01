Die Menschen haben nach diesem coronageprägten Jahr 2020 nun viele Hoffnungen und Wünsche. Alle eint der Wunsch, gesund zu bleiben. Bekannte Persönlichkeiten aus der Region erzählen uns, was sie

sich für das neue Jahr wünschen – ganz persönlich, aber auch bezogen auf ihren Beruf/ihre Leidenschaft.

Fabian Kaskel (SC Todtnau) | Bild: Harald Deubert

Fabian Kaskel, erfolgreicher 17-jähriger-Biathlet aus Bad Säckingen, er startet für den SC Todtnau: „Sportlich wünsche ich mir erst, dass in dieser Saison überhaupt Wettkämpfe stattfinden können. Der letzte Wettkampf war im vergangenen Herbst. Ich möchte wieder bei den Jugend-Weltmeisterschaften starten und dort möglichst erfolgreich sein. Aktuell trainiere ich sehr viel bei traumhaften Bedingungen. Bleibt für uns Wintersportler zu hoffen, dass es weiterhin so viel Schnee geben wird. In diesem Jahr habe ich außerdem noch mein Abitur, was ich möglichst gut abschließen möchte.“

Jochen Frank-Schmidt Bild: Michael Döbele | Bild: Michael Döbele

Jochen-Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters Bad Säckingen: „Ich wünsche mir, dass wir schon bald wieder öffnen können und unser Musical Tommy Tailors Traumfabrik vielen weiteren Tausenden von Menschen zeigen können. Bisher haben es knapp 2000 Menschen gesehen in den letzten sieben Vorstellungen, bei denen es aber auch Einlassbeschränkungen gab. Die bisherigen Musicals haben immer rund 30.000 Besucher gesehen. Unser aktuelles Crowdfunding für unser Theater läuft super. Für mich persönlich wünsche ich mir viele glückliche Momente, dass ich bald wieder raus darf in die Kneipe, andere Theater oder zu Konzerten. Und ich wünsche mir, dass wir bald wieder das Leben führen können, das wir vor der Pandemie geführt haben.“

Crowdfunding des Gloria Das Gloria-Theater Bad Säckingen ist eines der wenigen Privattheater Baden-Württembergs und wurde von den Pandemie-Maßnahmen hart getroffen. Über ein Crowdfunding versuchen die Verantwortlichen nun, Unterstützer zu mobilisieren, die den Neustart nach der Krise möglich machen sollen. Über 20.000 Euro des zu erreichenden Ziels von 50.000 Euro sind bereits erreicht. Weitere Infos dazu gibt es unter https://www.startnext.com/neustart-gloria

Werner Thomann | Bild: (privat)

Werner Thomann, Vorstandsvorsitzender Volksbank Rhein-Wehra: „Das Wichtigste ist, dass die Corona-Pandemie bald abklingt und sich daraus eine gewisse Normalität entwickelt. Aber das Nachher wird nicht so wie das Vorher und das wird eine Herausforderung. Mein Wunsch wäre, dass eine Chance besteht für Einzelhandel und Gastronomie, die Krise zu bestehen. Wir als Bank helfen mit Tilgungsaufschüben die wirtschaftliche Entwicklung etwas abzufedern.“

Tobias Förster | Bild: Susanne Eschbach

Tobias Förster, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen: „In allererster Linie wünsche ich mir für meine Familie und auch für die Feuerwehr, dass wir weiterhin gesund bleiben. Ich wünsche mir, dass wir unseren Dienst ohne große Einschränkungen fortführen können. Denn von der Gesundheit hängt die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ab. Außerdem wünsche ich mir insbesondere für die Feuerwehr, dass die Kameradschaft wieder gepflegt werden kann, sobald sich die Situation entspannt. Aktuell sind wir ein reiner Einsatzdienst, das Miteinander leidet schon fast ein Jahr, das fehlt vielen Kameraden.“

Stefan Bergmann | Bild: Roswitha Frey

Stefan Bergmann, Maler aus Murg-Oberhof: „Ich wünsche mir, dass ich meine Bilder wieder ausstellen kann, meine letzte Ausstellung war in der Villa Berberich in Bad Säckingen vor zwei Jahren. Es fehlt einfach die Motivation, wenn man nur für sich malen kann. Außerdem wünsche ich mir, dass ich wieder Freunde und Familie treffen kann und was unternehmen kann. Ich brauche einfach das Gegenüber.“

Christian Haller | Bild: Fotostudio Höckendorff

Christian Haller, Schriftsteller aus Laufenburg/Schweiz: „Ich wünsche mir zuerst, dass sich das grässliche Virus davon macht. Und, dass wieder ein literatisches Leben zurückkehrt, dass die Kultur wieder einen Platz in der Gesellschaft einnehmen kann. Die Kultur hat ja nun gar nicht mehr stattgefunden. Ich wünsche, dass im neuen Jahr wieder Veranstaltungen stattfinden werden und ich auf Lesungen mein neues Buch präsentieren kann.“

Sameday Records | Bild: Nico Witwicky

Daniele Cuviello von der Band SamedayRecords aus Wehr: „Wir wünschen uns natürlich erstens Gesundheit und eine erneute Rückkehr zu Normalität im Alltag. Als Musiker vermissen wir natürlich den Kontakt zu unseren Fans, die gemeinsame Zeit auf der Bühne beziehungsweise Livemusik im Allgemeinen. Das ist einfach die Essenz eines Musikers – für uns jedenfalls. Wir wünschen uns einfach, dass wir die neuen Songs, die wir nun aufgenommen und geschrieben haben, endlich mal allen live vorstellen können.“