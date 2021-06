Was tun, wenn‘s jetzt bald richtig heiß wird in diesem Sommer? Es empfiehlt sich der Aufenthalt an einem angenehm temperierten Arbeitsplatz oder auf der schattigen Liegewiese eines Schwimmbads. Und wem es in der aufgeheizten Dachwohnung unerträglich wird, dem nützt vielleicht der Tipp, es mal mit einem Besuch im kühlen Keller zu versuchen.

„Jeder weiß, wie unangenehm die Hitze auf unseren Körper und damit auf unsere Schaffensfreude wirkt“, schrieb der Alb-Bote schon vor hundert Jahren und informierte über „drei vorzügliche Mittel, um die Abspannung infolge der Hitze zu bekämpfen und sich trotz allem als munterer froher Mensch zu fühlen“. Als erstes Mittel wurde empfohlen, jede Stunde seine Handgelenke in frisches Wasser zu tauchen, noch besser aber unter den Strahl der Wasserleitung zu halten. Das kühle den Puls und damit auch das den ganzen Körper durchrieselnde Blut.

„Das zweite Mittel verhilft zugleich gegen den Durst“, informiert der Artikel weiter, sah jedoch „bloßes reichliches Wassertrinken“ als ein Übel an, denn der Durst lasse sich dadurch nur auf kurze Zeit stillen. Wohl aber erreiche man dies, wenn man mehrmals mit frischem Wasser gurgle und damit Mund- und Halsschleimhäute erfrische und erst danach trinke, aber immer langsam und in kleinen Schlucken, niemals in langen Zügen. Schließlich kommt der Alb-Bote zum „dritten vorzüglichen Mittel, einem Luftbad von etwa zehn Minuten Dauer“.

Und das war 1921 mit „Luftbad“ gemeint: „Man entkleidet sich vollständig im Zimmer und lässt die Kleidung auskühlen oder benutzt dann neue, insbesondere neue Leibwäsche.“ Solche Luftbäder in Verbindung mit Handbädern und Durstlöschen „wirken wunderbar und verwandeln die träge Abgespanntheit in ein wonniges Gefühl, sodass weder Kopfschmerzen noch gastrische Verstimmungen aufkommen können“.

Lässt sich damit auch heute noch was anfangen? Vielleicht. Für den Arbeitsplatz eignet sich das Luftbad allerdings nicht. Doch dafür haben wir inzwischen ja die Klimaanlage.

