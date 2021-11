Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Was tun mit öffentlichem Geldvermögen? So gehen die Gemeinden im Kreis Waldshut mit der aktuellen Negativzins-Lage um

Wer zu viel Geld auf der hohen Kante hat, wird zur Kasse gebeten: Selten war es so unattraktiv, ein Finanzpolster auf der Bank zu haben als in der aktuellen Zeit der Negativzinsen. Die aktuelle Lage am Finanzmarkt macht durchaus auch Kommunen zu schaffen. Doch was macht in der jetzigen Situation mehr Sinn: Vorgezogene Investitionen oder lieber an der langfristigen Finanzplanung festhalten? Die Städte und Gemeinden im Kreis Waldshut haben auf diese Frage sehr unterschiedliche Antworten – vor allem weil die Guthaben längst nicht überall so üppig ausfallen, dass Negativzinsen zum Problem werden.