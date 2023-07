Sie ist ausgebüxt und mutterseelenallein über den Asphalt in der Friedrichstraße in Steinen geschlängelt. Ein Einwohner sah die rötlich, braun gefleckte Schlange und benachrichtigte die Polizei, die den Vorfall in ihrer Pressemitteilung schildert.

Wer hat die Schlange eingefangen?

Zufällig hielt sich eine Tierarzthelferin dort auf. Laut Angaben fing sie die 1,20 Meter lange Schlange ein und brachte sie zum Polizeiposten.

Woher ist sie gekommen?

Ein Schlangenexperte machte das Tier als eine nordamerikanische Kornnatter aus. Laut Angaben auf diversen Internetseiten sind diese Schlangen ungiftig. Vermutlich büxte sie aus einem Terrarium aus.

Wo kann sich der Besitzer melden?

Die Mitarbeiter im Polizeiposten Steinen (07627 970250) freuen sich vermutlich, wenn der Besitzer sich meldet und seine Natter abholt.