von SK

Niklas Nüssle

Für Grünen-Kandidat Niklas Nüssle startet der Wahltag bereits am Vorabend: „Wir veranstalten ab Samstag 18 Uhr eine digitale Wahlparty. Diese läuft nach aktueller Planung dann auch die letzten 24 Stunden durch und ist auch die ‚offizielle‘ Wahlparty am Sonntagabend. Darüber hinaus planen wir Sonntag je nach Wetter- und Coronalage noch ein paar besondere Aktivitäten.“

Niklas Nüssle, Landtagskandidat der Grünen, gibt am Sonntag in Ofteringen seine Stimme für die Landtagswahl in Baden-Württemberg ab. | Bild: Holzwarth, Sandra

Sabine Hartmann-Müller (CDU)

Sabine Hartmann-Müller will nach dem Frühstück um 10 Uhr im Wahllokal in Herten wählen gehen. „Anschließend wird sie sich mit Ihrem Ehemann nach Haus begeben und hier mit ihrer Familie auf das Wahlergebnis warten“, so die Antwort.

Die CDU-Kandidatin für die Landtagswahl und amtierende Landtagsabgeordnete Sabine-Hartmann-Müller gibt am Sonntag, 14. März, im Wahllokal in der Scheffelhalle in Rheinfelden Herten ihre Stimme für die Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg ab. | Bild: Horatio Gollin

Peter Schallmayer (SPD)

Auf die Frage, wie er den Wahlsonntag verbringt, antwortet Peter Schallmayer: „An der frischen Luft, mit dem Care-Paket der SPD-BW“. Um 10 UHr will er seine Stimme persönlich im Wahllokal abgeben.

SPD-Landtagskandidat Peter Schallmayer gibt am Sonntag, 14. März, in der Halle Attlisberg (Gemeinde Höchenschwand) seine Stimme ab. | Bild: Stefan Pichler

Am Abend will er das Ergebnis online via Zoom mit Parteikolleginnen und -kollegen verfolgen.

Bernhard Boll (AfD)

Afd_Kandidat Bernhard Boll antortet: „Sofern das Wetter es zulässt, werde ich ab 17 Uhr bis ca. 19.30 Uhr die ersten Plakate einsammeln. Danach verfolge ich zusammen mit meiner Frau den Wahlverlauf. Es ist nicht geplant, den Wahlverlauf im Kreis von Parteifreunden zu verfolgen. Wir werden uns in den kommenden Tagen im Kreisvorstand treffen, so bald genau Ergebnisse für den Wahlkreis und für das Land vorliegen.“

Bernhard Boll, AfD-Kandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021, gibt am Sonntag, 14. März, seine Stimme im Wahllokal im Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil ab. | Bild: Alfred Scheuble

Harald Ebi (FDP)

„Herr Ebi verbringt den Sonntag wie immer, frische Brötchen holen in Gurtweil, Frühstück anrichten und gemütlich mit seiner Frau in den Morgen starten“, heißt es in der Antwort. Anschließend folgen ein paar Stunden Büroarbeit ein geruhsamer Nachmittag und dann die Beobachtung der Wahl. Harald Ebi hat bereits per Briefwahl seine Stimme abgegeben.