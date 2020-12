Wann ist die Abstrichstelle im Landkreis Waldshut geöffnet?

Die Abstrichstelle Bad Säckingen ist laut Presseprecherin Susanna Heim an sieben Tagen pro Woche geöffnet. An den Festtagen gelten folgende Öffnungszeiten: 24. bis 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt weiterhin online (www.landkreis-waldshut.de/Abstrichstelle). Neben der Abstrichstelle können sich Bürger auch bei einer Schwerpunktpraxis testen lassen, sollten über die Feiertage Symptome auftreten.

Die Corona-Hotline 07751/86 51 51 gibt Auskünfte über die Arztpraxen, die geöffnet sind. Einen Termin für die Fieberambulanz kann ebenfalls unter der Telefonnummer 07751/86 51 51 vereinbart werden oder im Notfall an Feiertagen und Wochenenden auch über den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (116117). Bei akuten, möglicherweise sogar lebensbedrohlichen Notfällen, werden Bürger laut Auskunft des Landratsamtes gebeten, die 112 zu wählen.

Welches Verhalten empfiehlt das Gesundheitsamt Menschen, bei denen Symptome auftreten?

„Das Gesundheitsamt empfiehlt als erstes die Selbstisolation, sprich wer Symptome hat, sollte sich zuhause zurückziehen und sich auch vor anderen Familienmitgliedern so gut wie möglich isolieren“, sagt Susanna Heim, Pressesprecherin des Landratsamts. Außerdem sollten auch die Kontakte, welche die Person in den vergangenen 48 Stunden vor Symptombeginn hatte, informiert werden. „Die Kontakte sollten darauf hingewiesen werden, sich vorsichtig zu verhalten und nicht notwendige Kontakte zu reduzieren oder ganz zu vermeiden“, so Heim weiter.