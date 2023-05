Draußen unterwegs

Über die Rekord-Hängebrücke in Todtnau

An Pfingsten eröffnet die Hängebrücke in Todtnau: Sie ist weithin sichtbar, überquert das Tal vor dem malerischen Wasserfall in einer Höhe von 110 Metern über Grund. Die Länge der Brücke beträgt 440 Meter. Der Brückenboden besteht aus einem Gitterrost – das heißt: Es herrscht freie Sicht nach unten. Die Brücke kann mit einem Kombiticket für zwölf Euro für Brücke und Wasserfall betreten werden.

Am Eröffnungswochenende von Samstag, 27. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai, finden mehrere Brückenführungen statt. An allen drei Tagen gelten verlängerte Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr, letzter Einlass ist um 20.30 Uhr.

Todtnau Rekordhängebrücke in Todtnau – Fußgängerbrücke mit Höhenrausch Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Rhein bei Bad Säckingen-Wallbach

Am Pfingstsonntag gibt es wieder den traditionellen Bootsverkehr über den Rhein. Die Bewohner beider Wallbach erhalten dadurch Gelegenheit, einander zu besuchen sowie neue Kontakte zu knüpfen. Wir laden die Bevölkerung herzlich ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Verkehrstag Pfingstsonntag, 28. Mai, Verkehrszeiten 10.30 – 12.30 Uhr, 14.30 – 15.30 Uhr, 17.30 – 18.30 Uhr. Anlegestellen Deutsches Ufer – Landestelle beim ehem. Zollhaus Schweizer Ufer – Landestelle an der Brütschengasse Grenzübertritts – Es sind gültige Grenzübertrittspapiere (Reisepass, Bundespersonalpapiere und Zollausweis) mitzuführen. Die Organisation des Bootsverkehrs wird auch dieses Jahr der Pontonierfahrverein CH-Wallbach übernehmen

Wallfahrt nach Todtmoos am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag, 29. Mai findet die Wallfahrt nach Todtmoos statt. Alle Fußwallfahrer treffen sich um 6.30 Uhr am Steinernen Kreuz. Nach der kurzen Vesperpause ist dort die erste Statio. Auf dem gemeinsamen Wanderweg durch den Wald wird es weitere kurze Gebetseinheiten geben, die „Statio“ genannt werden.

Bis zum Treffpunkt am Steinernen Kreuz können die einzelnen Wallfahrtsgruppen ihren Weg spirituell individuell gestalten. Startzeiten sind: 4 Uhr Kirche Rickenbach, 4 Uhr Kirche Görwihl (nur bei trockenem Wetter), 5 Uhr Autohaus Saaler, 5 Uhr Strittmatt Bushaltestelle, 5.30 Uhr Kirche Herrischried, 6 Uhr Klausenhof, 6.15 Uhr Schellenberg, 6.30 Uhr Steinernes Kreuz – Vesperpause und 1. Statio. Der Wallfahrtsgottesdienst beginnt um 9 Uhr und wird von dem Musikverein Alpenblick Willaringen musikalisch gestaltet. Hinweis zum Weg: Gutes Schuhwerk ist wichtig, außerdem ist der Weg nicht kinderwagentauglich.

Mühlentag in Todtnau-Präg

Anlässlich 100 Jahre E-Werk Wacht und des Mühlentags lädt das Wasserkraftwerk am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, zum Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr in der Wachtstraße 100 in Todtnau-Präg. Die Aktion wird von der Interessengemeinschaft kleine Wasserkraftwerke Süd – Schwarzwald-Hochrhein, Thomas Bächle, Weilheim unterstützt.

Pferdesport in Tiengen

Vom 27.0 bis zum 29. Mai veranstaltet der Reiterverein Tiengen wieder das traditionelle Pfingstreitturnier rund um die Reithalle in Tiengen direkt an der Wutach.



Starke Leistungen von Pferden und Reitern gibt es jedes Jahr in Tiengen zu sehen. (Archivbild) | Bild: Neubert, Michael

Fußball in Gurtweil

Freizeitkicker können über das Pfingstwochenende auf dem Gurtweiler Sportgelände an der Schlücht ihrem Hobby nachgehen. Denn der Sportverein Gurtweil lädt zum Pfingstsportfest ein und hält für die Besucher ein vielfältiges Festprogramm bereit. Das Sportwochenende beginnt am Pfingstsamstag, 27. Mai, um 16 Uhr mit dem Fassanstich. Eine Stunde später spielt in der Kreisliga B3 Gurtweil gegen Eschbach. Um 20 Uhr folgt die Auslosung für das Grümpelturnier, danach ist Barbetrieb mit Musik angesagt. Der Ball am Pfingstsonntag, 28. Mai, rollt ab 10.30 Uhr beim Grümpelturnier, das um 14.30 Uhr durch ein Einlagespiel der SVG-Jugendlichen unterbrochen wird. Erstmals gibt es einen Preis für die beste Mannschafts-Kostümierung. Nach der Siegerehrung um 18 Uhr soll das Pfingstsportfest bei Barbetrieb mit Musik gemütlich ausklingen.

Feste und Partys

Party in Bad Säckingen

27. Mai 2023 ab 20.30 Uhr Einlass in die Huber Arena zur Mega-Pfingstparty. Der Veranstalter verspricht Mega-Stimmung mit DJs und Gogos. Beginn ist um 21.00 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf: 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Tickets im Vorverkauf erhältlich beim Amt für Tourismus und Kultur Bad Säckingen

Gebäudereinigung Huber Wallbach

Party und Fußball in Hohentengen-Stetten

Der FC Hochrhein ist vom 26. bis 29. Mai 2zum fünften Mal Ausrichter des Stetten-Turniers. Zum 47-mal findet das beliebte Pfingstevent nun statt. Über vier Tage gibt es Programm mit Live-Bands, Einlagespielen, Frühschoppen, Barbetrieb und DJs, sowie vieles mehr. Die Idee, einmal im Jahr Vereine aus neun Gemeinden mit dem Namen „Stetten“ zu einem Fußballturnier einzuladen, hat seit dem ersten Treffen 1974 in Stetten/Remstal nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Mehr Infos unter https://fc-hochrhein.de/stettenturnier-2023/

Party in Albbruck-Schachen

Mega Pfingstparty auf zwei Floors in Schachen am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, ab 20 Uhr in der Halle in Schachen. Eintritt kostet 10 Euro, nur Abendkasse. Veranstalter sind wieder das Blasorchester Albbruck und der SV Albbruck. Mehr Infos gibt es hier.

Mega-Partys in Schachen – auch an Pfingsten 2023 ist es wieder so weit (Archivbild) | Bild: Bild: Waldhexen Albbruck

Musik und Kultur

Offene Ateliers in Jestetten

Der Naturpark Schaffhausen lädt am Pfingstwochenende zu den „Offenen Ateliers“ ein. Vernissage ist am Pfingstsamstag, 10 Uhr in Wilchingen, Hauptstraße 50. Am Pfingstsonntag, 28. Mai haben die Ateliers von Kolibri und Marcus Vollbömer in Altenburg, geöffnet. Und in Jestetten können die Ateliers von Isolde Hauser, Josi Plauen und Helga Wildner besucht werden. Genaues Programm unter www.kunst-im–naturpark.ch.

Orgenlkonzert in Waldshut

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, um 12 Uhr, spielt Professor Norbert Düchtel ein Orgelkonzert mit pfingstlichen Orgelwerken von Johann Sebastian Bach und Johann Gottfried Walther auf der Marc-Garnier-Orgel der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut (im Stadtpark). Wie Bezirkskantor Matthias Flierl in einer Pressemeldung mitteilt, findet das Konzert als Mittagskonzert im Anschluss an den Gottesdienst (10.30 Uhr) statt. Norbert Düchtel aus Regensburg prägte als Professor für künstlerisches Orgelspiel viele Organistinnen und Organisten und entfaltete selbst eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland. Der Eintritt zu dem knapp einstündigen Konzert ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Ab ins Wassser

An Pfingsten sind die Freibäder in derRegionalle geöffnet. Wenn es das Wetter zulässt, gibt es vielerorts Abkühlung.

Spaß im Wasser: Hier zum Beispiel im Freibad Waldshut. (Archivbild) | Bild: Tina Prause

Wenn Sie wissen möchten, wann die Bäder öffnen und wie es mit den Eintrittspreisen in der Saison 2023 aussieht, können Sie sich hierüber den westlichen Kreis informieren. Hier geht es zur Saison-Übersicht für den östlichen Kreis Waldshut.

Hochrhein/Südschwarzwald Freibäder und Badestellen rund um Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Rheinfelden und im Hotzenwald Das könnte Sie auch interessieren

Hochrhein Schwimmen im Rhein – aber mit Vorsicht: Diese Tipps sorgen für mehr Sicherheit beim Baden im Fluss Das könnte Sie auch interessieren

Wanderschuhe an

Wandern rund um Waldshut

In Waldshut bietet sich für Wanderfreunde beispielsweise eine Tour auf den Eibenkopf an. Zugegeben: Mit seinen 578 Metern hat er nicht gerade alpine Ausmaße, ist dafür aber einfach mit Kind und Kegel zu erklimmen. Die Wanderung lässt sich mit einem Besuch des Erlebnispfads Eibenwald verbinden. Und wer eine größere Tour plant, kann von Waldshut aus den knapp 22 Kilometer langen Wolfssteig bis nach Höchenschwand erkunden.

Hochrhein/Südschwarzwald Sie wollen in die Wandersaison starten? Diese 15 Wanderabenteuer warten in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Noch mehr Tipps

Sie möchten die Region erkunden, mit schönen Einkehrmöglichkeiten und Erlebnissen am Wegesrand? Dann haben wir etwas Besonderes für Sie: In unserem neuen Wanderlust-Newsletter empfehlen wir Ihnen jede Woche fünf spannende Wander- und Radtouren zwischen Bodensee, Hochrhein, Schwarzwald, Schweiz und Österreich – inklusive druckbarer Wanderkarten zum Herunterladen. Jeden Donnerstag um 12 Uhr landet der Newsletter direkt per Mail in Ihrem Postfach. Probieren Sie es unter www.sk.de/wandernewsletter unverbindlich aus – Sie können sich jederzeit wieder abmelden! Und auf www.suedkurier.de/wanderlust hat unsere Redaktion für Sie rund 100 Touren aus der Heimat zusammengestellt.

Und wo lässt es sich am besten rasten? Hier eine Übersicht über die Biergärten in der Region.

Hochrhein/Südschwarzwald Bratwurst, Bier und beste Aussicht: Die schönsten Biergärten entlang des Hochrheins Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Ausflugstipps

Noch mehr Tipps für Unternehmungen in unserer Region und der benachbarten Schweiz finden Sie hier.

Hochrhein/Südschwarzwald Diese Ausflugstipps für den Hochrhein werden Sie begeistern Das könnte Sie auch interessieren