In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr des Kreistags Waldshut mit der Abfallwirtschaft, der PPK-Erfassung (Papier, Pappe und Karton) und der Biotonne befasst. Bericht erstattete Elmar Weißenberger, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft.

Beim Mischpapier (Blaue Tonne) stiegen die Anteile in den vergangenen beiden Jahren von 55 auf fast 61 Prozent. Dagegen sei der Anteil der Mengen in den Recyclinghöfen leicht zurück gegangen. Bei Vereinssammlungen waren es fast zwei Prozent weniger.

Ende 2021 standen 41.364 Blaue Tonnen in den Haushalten, Ende 2022 fast 43.000. Für den Zukauf der Tonnen wurden 200.300 Euro investiert. Die Altpapiermenge war stark rückläufig. Trotzdem sei ein Erlös erzielt worden. Inzwischen habe sich der Preis für Mischpapier auf niedrigem Niveau, rund 60 Euro je Tonne, stabilisiert.

Die PPK-Erfassung übernahm die Firma Remondis. Beschlossen wurde, den Vertrag bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit, Ende 2025, fortzusetzen. „Für uns besteht kein Änderungsbedarf“, so Landrat Martin Kistler.

Störstoffe in Biotonnen haben Konsequenzen

Weißenberger berichtete auch über die Detektion der Biotonnen durch elektronische Prüfgeräte. Dabei sei deutlich geworden, dass diese in Verbindung mit der Sichtkontrolle die Abfallqualität sichere. So lag der Anteil an Störstoffen zuletzt bei maximal einem Prozent.

Dies sei wichtig, da die Bioabfallverordnung novelliert wurde und die Störstoff-Grenzwerte auf 0,5 Prozent festgesetzt wurden. Die neue Regelung trat am 1. März 2023 in Kraft.

Kistler sagte: „Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, den Anteil an Fremdstoffen in der Biotonne entsprechend zu verringern.“ Laut Weißenberger werden 64 Prozent weniger Plastikbeutel verzeichnet.

Werden Störstoffe festgestellt, bleibt die Biotonne ungeleert stehen. Der Kunde kann die Störstoffe aussortieren und die Tonne zur nächsten Leerung zwei Wochen später bereitstellen oder in der Woche darauf mit der Restmülltonne. Dies wird als Sonderleerungsgebühr berechnet. 2022 wurden mehr als 600 Sonderleerungen vorgenommen. Von Mai 2022 bis Jahresende gab es einen deutlichen Rückgang.