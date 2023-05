Blickfang bei Aha am Schluchsee: Ein Schäfer aus Freiburg ist mit seinen Tieren unterwegs.

Überall Schafe in der Region: Schafherden sind immer schön und gefallen den Spaziergängern, so auch am Schluchsee bei Aha. Dort hat ein Schäfer kürzlich 600 Tiere Rasen mähen lassen.Das sehr zum Gefallen von Touristen, die gerne die Kamera zückten