Josef Hermann Braun zeigte den beiden Politikern zusammen mit seinen Söhnen Marius und Julian Braun das familiengeführte Sägewerk in Birkendorf. „Ich war noch nie in einem so großen Holzwerk“, gab Brinkhaus offen zu. „Sie haben hier in der aktuellen Zeit sozusagen eine Menge Gold auf dem Hof liegen.“ Mit dieser Aussage bezog sich der Fraktionschef auf den anhaltenden Baustoffmangel.

Schub für Baubranche in der Corona-Krise

„Die ganze Baubranche hat während Corona einen Schub bekommen“, ist sich Brinkhaus sicher. Die Wartelisten seien lang und die Handwerker voll ausgelastet. Erst vor kurzem habe er mit Vertretern der Handwerkskammer Koblenz gesprochen und in Erfahrung gebracht, dass der Nachwuchs im Handwerk noch immer fehle. „Dabei sind gerade mittelständische Unternehmen, wie das Holzwerk Braun, die Basis für alles.“

Felix Schreiner ergänzt: „Für unsere Region ist die Zukunft des Waldes nicht nur eng mit dem Thema des Klimaschutzes, sondern auch mit nachhaltiger Wirtschaft verbunden. Der Rohstoff Holz und die Holzwirtschaft sind von zentraler Bedeutung für unsere Heimat.“ Der Besuch des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sei deshalb auch ein wichtiges Signal für den Hochrhein und den Hochschwarzwald.

Ralph Brinkhaus (Zweiter von rechts) ist in die Region gekommen. Die Zukunft des Waldes und die Situation auf dem Holzmarkt waren Themen beim Besuch. | Bild: Nico Talenta

„Der Waldumbau mit dem Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung ist auch aktiver Klimaschutz“, betont er weiter. Der Bund habe bereits 700 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um Waldbesitzer und Unternehmen zu unterstützen. „Jetzt geht es darum, was darüber hinaus notwendig ist, um unsere Wälder zu schützen. Der Starkregen hat einmal mehr gezeigt, dass es den Klimawandel gibt und etwas mit unserer Heimat macht.“