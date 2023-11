Auf dem Gebiet der Stadt St. Blasien sind drei verletzte Ziegen gefunden worden. Der Fall wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am Mittwoch gemeldet.

Das schrieb das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg jetzt in einer Pressemitteilung von Mittwoch. Fachleute der FVA hätten die Situation vor Ort dokumentiert und genetische Proben genommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Wolf als Verursacher noch weder bestätigt oder ausgeschlossen werden.

Untersuchungen zeigen – es war ein Hund

Nun sind die Untersuchungen abgeschlossen. Verursacher für die Verletzungen an den drei Ziegen war demnach ein Hund. „Bereits vor der genetischen Untersuchung der Abstrichproben wurde nun bekannt, dass ein Hund Verursacher für den Übergriff gewesen ist. Der Einfluss eines Wolfes kann somit ausgeschlossen werden“, schrieb das Ministerium in einer Folgemeldung am Freitag.

Das Gemeindegebiet der Stadt St. Blasien liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden. (Kontakt per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de).

Für das Monitoring zuständig ist die FVA, auf deren Homepage ausführliche Informationen zum Thema Wolf zu finden sind, auch FAQs zu möglichen Begegnungen von Mensch und Wolf (www.fva-bw.de). Weitere Informationen, auch zum Herdenschutz, sowie Daten zu Wolfssichtungen im Land, gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums (https://um.baden-wuerttemberg.de/wolf).