War es wieder der Wolf? In Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Dienstag ein totes Rind gefunden worden. Der Fund wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsan­stalt in Freiburg gemeldet.

Die Fachleute haben laut Mitteilung des Umweltministeriums genetische Proben entnommen, die nun am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht werden.

Erst danach wird feststehen, ob es sich bei dem Angreifer um einen Wolf handelt und ob der Tod des Rindes möglicherweise dem Wolfsrüden GW1129m zuzuordnen ist, der sich in der Region niedergelassen hat.

Wolfspaar tappt in Fotofalle

Wie das Ministerium weiter informiert, waren am 13. Februar in unmittelbare Nähe von Schluchsee auf einem Foto­fallenbild in der Gemeindeebene von St. Blasien im Landkreis Waldshut zwei Wölfe zu sehen.

Bildbelege lassen zwar keine Individualisierung der Tiere zu, aber die Fachleute halten es für sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen männlichen und einen weiblichen Wolf handelt.

Ob das Weibchen dabei die Fähe GW2407f ist, die Anfang Januar erstmals in Münstertal nachgewiesen worden war, ist ebenso unklar. (sk/mvö)