Zu einem größeren Rettungseinsatz kam es am Montag, 30. August, in der Wutachschlucht. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung: Eine fünfköpfige Wandergruppe war am Montag in der Wutach-Schlucht unterwegs. Gegen 13 Uhr rief eine Frau bei der Integrierten Leitstelle an und teilte mit, dass eine Wanderin auf rutschigem Untergrund etwa 15 Meter einen Hang hinuntergerutscht oder --gefallen sei und man Hilfe benötige. Danach brach der Kontakt zu ihrem Mobiltelefon ab.

Aufgrund der geschilderten Umstände gingen die Rettungskräfte von einer erhöhten Gesundheitsgefahr für die Frau aus. Die Bergwacht, mit Unterstützung des Rettungsdienstes und der Polizei, suchte systematisch die Schlucht ab. Einer Frau der Wandergruppe gelang es, sich gegen 14.20 Uhr nochmals bei der Integrierten Leitstelle zu melden.

Sie konnte angeben, dass sich die Abgestürzte wohl im Rettungssektor N bis P, in der Nähe der Schurhammerhütte, befindet. Die 63-jährige Frau konnte von den Rettungskräften lokalisiert werden. Aufgrund dem unwegsamen Gelände wurde die 63-Jährige durch die Schweizer REGA mittels einer Windenrettung geborgen. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist laut Polizei nichts bekannt.