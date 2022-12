Kreis Waldshut/Kreis Lörrach vor 22 Minuten

Vorsicht! Betrüger geben sich auf WhatsApp als Angehörige in Not aus

Die Polizei berichtet von einer neuen Betrugsmasche. Betrüger fordern als vermeintliche Verwandte in Not eine Überweisung. In mehreren Fällen haben sie damit Erfolg.