Noch nie lag der Pegel des Hochrheins zu dieser Jahreszeit so niedrig wie momentan. Besserung ist kaum in Sicht. Dabei galt vor sechs Wochen noch kurzzeitig Hochwasser. Was das bedeutet.

Bei Hauenstein am Hochrhein liegt der Rheinpegel gerade so niedrig wie noch nie um diese Jahreszeit. | Bild: Justus Obermeyer, photoopus/adobe stock