von Susanne Schleinzer-Bilal

Es kommt nicht oft vor, dass ein Angeklagter sich an die Lokalpresse wendet und sie bittet, seiner anstehenden Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Die Begründung: er habe einen Großteil der in der Anklageschrift geschilderten Taten nicht begangen. So geschehen im Amtsgericht Waldshut. Staatsanwältin Christina Siegfried trug die lange Liste der vorgeworfenen Vergehen vor. Sieben Diebstähle, dazu zwei versuchte Diebstähle und Sachbeschädigung, begangen im November und Dezember 2019.

Der 35-jährige Angeklagte soll Mittäter mehrerer Einbrüche in Hotels in Bernau und Höchenschwand gewesen sein, Einbrüche, bei denen Summen in mehrstelliger Höhe erbeutet worden waren. Sein Komplize, ein georgischer Staatsbürger, ist wohl inzwischen wieder in seiner Heimat. Im Waldfreibad Höchenschwand soll er einen Spind aufgebrochen und ein Auto gestohlen haben. Auf sein Konto soll auch eine Trunkenheitsfahrt mit dem Auto gehen – eine gültige Fahrerlaubnis habe er indes nicht gehabt. Weiterhin vorgeworfen werden ihm Diebstähle in mehreren Kapellen im Schwarzwald, wo er den Opferstock und in einem Fall den finanziellen Inhalt eines Kerzenständers mitgenommen haben soll. Auch Betrug wird ihm vorgeworfen. Er soll eine Hotelrechnung nicht beglichen haben.

Der 35-jährige Angeklagte, der zurzeit in der Justizvollzugsanstalt in Waldshut einsitzt, räumte lediglich die Trunkenheitsfahrt und einen einzigen Einbruch in ein Hotel ein. Den Rest der Taten habe er aber nicht begangen, wie er mehrmals beteuerte.

Richterin Maria Goj hatte 13 Zeugen geladen, darunter einige Polizeibeamte. Rechtsanwalt Waldemar Efimow hatte die Verteidigung übernommen. Daneben war auch ein Gutachter geladen. Der Angeklagte blickt seit seiner Jugend auf eine lange Reihe von Straftaten, meist Diebstähle mit nachfolgenden Gefängnisstrafen zurück, sowie exzessiven Alkoholgenuss. Dennoch stritt er weiterhin vor Gericht einen Großteil der angeklagten Diebstähle ab. Einmal sei er nachts in ein Hotel eingedrungen, räumte er ein. Er habe damals nichts stehlen wollen. Er habe das Hotel gekannt, habe nur Kleingeld für Zigaretten holen wollen. Das Gebäude verlassen hatte er mit einem Handy und einer Flasche Wein, nachdem er auch versucht hatte, den Tresor aufzuhebeln. „Ich weiß nicht, wieso ich das Handy genommen habe“, sagte er dann weiter aus.

An die Fahrt mit dem Auto, das er ohne gültige Fahrerlaubnis und mit 1,01 Promille im Blut gefahren hatte, erinnere er sich nur schemenhaft. „Auf einmal hatte sich das Auto überschlagen, Ich hatte dann einen Blackout“, gab der Angeklagte an, Er sei dann kopflos erst einmal weggerannt. Er nehme verschiedene Medikamente, darunter auch Psychopharmaka, erklärte er. „Ich habe nicht gewusst, dass diese sich nicht mit Alkohol vertragen“, ergänzte er.

Dass er den Spind im Waldfreibad Höchenschwand aufgebrochen und ein Auto gestohlen haben soll, wies er von sich, obwohl ein Teil der Beute, darunter auch eine Kamera , bei ihm zu Hause gefunden worden war. Die Sachen habe er für einen Freund aufbewahrt, der jetzt nicht mehr in Deutschland sei. Er habe nicht gewusst, dass es sich dabei um Diebesgut gehandelt habe. Die Polizei war dem 35-Jährigen durch die Auswertung von Fußspuren am Tatort, die denen seiner Schuhmarke glichen, auf die Schliche gekommen. Dazu kam seine Nähe zu den Tatorten.

Der Angeklagte, der sich immer wieder in Hotels als Koch beworben habe, hatte dies wohl als Ausrede benutzt, um die Lokalitäten auszuspionieren. „Der Modus Operandi (Vorgehensweise) war eigentlich immer der Gleiche, erklärte einer der Polizeibeamten, der als Zeuge geladen war, nämlich: „Fenster aufhebeln“. Verdächtig gewesen sei auch, so der Beamte, dass der Angeklagte, der über so gut wie keine finanziellen Ressourcen verfügte, nach den Taten das Geld mit vollen Händen ausgegeben hatte. „Er hatte praktisch gefeiert“, erklärte der Beamte. Ein Urteil wird für den 17. Juni erwartet, auch weitere Zeugen werden noch angehört.