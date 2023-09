Jedes zweite Jahr bauen die Höchenschwander Vereine eindrucksvolle Skulpturen aus Stroh. Und nach der Corona-bedingten vierjährigen Pause war die Spannung dieses Mal besonders groß, was es wohl auf dem Festgelände am Bauernmarkt Frohnschwand alles zu sehen gibt. So viel sei verraten: Die Vereine haben sich nicht lumpen lassen und sowohl der Fantasie als auch der Kunstfertigkeit freien Lauf gelassen.

Wiedersehen mit bekannten Zeichentrick-Charakteren

Klar ist natürlich, dass die Welt der Cartoons und des Trickfilms ein willkommenes Inspirationsfeld für die Vereine war. Zu sehen gibt es eine Szene aus dem Animationsfilm Madagascar, aber auch aus dem Disney-Klassiker „Arielle, die kleine Meerjungfrau“.

Ebenso mit von der Partie sind die Krake „Snorri“ aus der Wasser-Attraktion Rulantica in Rust, ein qualmender Feuerwehr-Oktopus und eine gigantische Spinne. Und natürlich wird anhand einiger Motive sehr deutlich, wie sehr das Herz der Künstler für ihre Heimat schlägt.

Aufbau der Skulpturen Video: Heidi Rombach

Viel zu tun beim Aufbau

Nach der Arbeit in den Werkstätten war natürlich beim Aufbau auf dem Festgelände noch einmal eine Menge zu tun. Die Figuren mussten ins rechte Licht gerückt und die Standplätze ordentlich hergerichtet werden.

Kürbisse, so weit das Auge reicht

Aber nicht nur kunstvolle Strohskulpturen werden in den kommenden Wochen das Festgelände in Frohnschwand, direkt an der B34 säumen, sondern eine mindestens ebenso beeindruckende Vielfalt an Kürbissen.

Exklusive Einblicke mit Bürgermeister und Initiatorin

Einen außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen ermöglicht unsere Zeitung im Rahmen der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ am Donnerstag, 7. September, um 10 Uhr.

Gemeinsam mit Bürgermeister Sebastian Stiegeler und Initiatorin Helga Baumgartner erhalten 12x2 Abonnenten unserer Zeitung die Möglichkeit, exklusive Einblicke und spannende Geschichten rund um die beliebte Veranstaltung zu bekommen. Die Teilnahme an unserer Verlosung ist noch bis Montag, 4. September, 12 Uhr möglich.

