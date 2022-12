Joachim Baumert

Völlig unerwartet starb am 27. März der Erste Beigeordnete der Stadt Waldshut-Tiengen, Joachim Baumert. Der Tod des 57-Jährigen löste große Bestürzung bei der Stadtverwaltung und bei vielen Bürgern aus. Baumert, der seit April 2017 Bürgermeister der Großen Kreisstadt war, starb infolge eines medizinischen Notfalls. (Zum Nachruf)

Joachim Baumert | Bild: Juliane Schlichter

Conrad Schierenberg

Im Sommer 2022 stand Conrad Schierenberg im Rahmen der Dachsberger Kohlenmeilertage noch als Schauspieler auf der Bühne, hielt Lesungen ab und wurde dabei für ein vierteiliges Porträt gefilmt. Im November erlag der Maler und Lyriker im Alter von 85 Jahren einem Krebsleiden. (Zum Nachruf)

Conrad Schierenberg | Bild: Rosemarie Tillessen

Günter Faschian

Günter Faschian starb am 14. September im Alter von 81 Jahren. Der gelernte Metzgermeister, der in Tiengen aufwuchs und später in Lauchringen lebte, hatte 1975 ein Container- und Transportgeschäft aufgebaut und stetig erweitert. (Zum Nachruf)

Günter Faschian | Bild: privat

Margarethe Preuß

Margarethe Preuß war 1971 nicht nur die erste Frau im Gemeinderat der Stadt Stühlingen, sie saß auch als erste Frau im Waldshuter Kreistag. Am 20. Mai starb die streitbare Kommunalpolitikerin im Alter von 87 Jahren. (Zum Nachruf)

Margarethe Preuß | Bild: Privat/Folkerts

Felix Ruch

Der weiße Vollbart und der große schwarze Hut waren das Markenzeichen von Felix Ruch. Weit über seinen Heimatort Grießen hinaus war er für seine Engelsstube bekannt. Nach kurzer schwerer Krankheit starb Ruch am 24. Januar im Alter von 75 Jahren. (Zum Nachruf)

Felix Ruch | Bild: Thomas Güntert

Franz-Joseph Dresen

Der erste Oberbürgermeister der Doppelstadt, Franz-Joseph Dresen, starb am 8. April im Alter von 80 Jahren. Der ehemalige Kommunalpolitiker und Rechtsanwalt lebte in den vergangenen Jahren zurückgezogen in Tiengen. 1975 hatte Dresen sein Amt als erster Oberbürgermeister der neu gebildeten Stadt Waldshut-Tiengen angetreten. (Zum Nachruf)

Franz-Joseph Dresen | Bild: Heinz J. Huber

Karl Kraus

Trauer rief in Ühlingen der plötzliche Tod von Karl Kraus im Alter von 76 Jahren hervor. Der am 9. September Verstorbene war Zeit seines Lebens ein Ühlinger, doch seine Erfindungen haben internationale Bedeutung auf dem Gebiet der Umwelttechnik erlangt. Noch im April 2022 besichtigte er eine seiner Erfindungen, die solare Trocknungsanlage in Bahr el Baquar auf dem Sinai in Ägypten. (Zum Nachruf)

Karl Kraus | Bild: Oliver Kraus

Friedrich Schreiner

Friedrich Schreiner, Großvater des Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, starb am 18. Mai in Lauchringen im Alter von 99 Jahren. Der frühere Lehrer war Ehrenmitglied in zahlreichen Vereinen. Für seine Verdienste erhielt er 1984 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, 1987 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik und 2010 die Staufermedaille. (Zum Nachruf)

Friedrich Schreiner | Bild: privat/Schreiner

Ruth Reinhard

Die ehemalige Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal, Ruth Reinhard, starb am 7. Januar nach einer schweren Krankheit mit 65 Jahren. Die Verstorbene hatte die Kirchengemeinde mehr als zehn Jahre als Pfarrerin geleitet. (Zum Nachruf)

Ruth Reinhard | Bild: Evangelische Kirchengemeinde

Viktor Frey

Im Alter von 83 Jahren starb am 15. April das Oberlauchringer Urgestein Viktor Frey. Von 1963 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2000 arbeitete der Verstorbene als Verwaltungsangestellter in der Gemeindeverwaltung Oberlauchringen und später bei der neu entstandenen Gemeinde Lauchringen. (Zum Nachruf)

Viktor Frey | Bild: privat

Lothar Mülhaupt

In Geißlingen starb Lothar Mülhaupt am 28. Januar im Alter von 85 Jahren gestorben. Der engagierte Kommunalpolitiker war Bürgermeister in Geißlingen und Lottstetten und hat in dieser Funktion viel in beiden Gemeinden bewegt. (Zum Nachruf)

Lothar Mülhaupt | Bild: Eva Baumgartner

Christian Wirth

Im Alter von 82 Jahren starb am 31. März der pensionierte Lehrer und Künstler Christian Wirth aus Oberlauchringen. Er hatte über Jahrzehnte das Vereinsleben der Gemeinde mitgeprägt. Als Ausdruck der Verbundenheit zu seiner Wohnortgemeinde erschien 1991 sein Buch „Lauchringen an der Wutach“. (Zum Nachruf)

Christian Wirth | Bild: privat

Hermann Schwab

Als Vereinsmeier hatte er sich selbst bezeichnet. Doch Hermann Schwab war mehr. Über Jahrzehnte hinweg prägte er die Gemeinde Küssaberg. Am 29. März starb der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Alter von 81 Jahren. (Zum Nachruf)

Hermann Schwab | Bild: Tina Prause

Dieter Schmelzle

Als Lammwirt war er weit über die Region bekannt für eine hervorragende Küche. Am 1. März starb Dieter Schmelzle aus Gündelwangen unerwartet im Alter von 73 Jahren. Der leidenschaftliche Koch hielt das kulinarische Angebot im Gasthaus „Lamm“ in dem Bonndorfer Ortsteil Gündelwangen über Jahrzehnte hinweg auf einem hohen Niveau. (Zum Nachruf)

Dieter Schmelzle | Bild: Martha Weishaar

Eleonore Kammerer

Der DRK-Kreisverband Waldshut und der Ortsverein Tiengen verlieren im Dezember das überaus engagierte Ehrenmitglied Eleonore Kammerer. Sie ist im Alter von 88 Jahren gestorben (zum Nachruf).

Eleonore Kammerer | Bild: DRK-Kreisverband Waldshut e.V.

Hugo Scheu

Politische Weggefährten reagieren bestürzt auf den Tod von Hugo Scheu im Dezember 2022. Der langjährige Stühlinger Gemeinderat, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes und Vollerwerbslandwirt Hugo Scheu hat für seine Leistungen Ehrenmedaillen der Stadt bekommen (zum Nachruf).

Hugo Scheu | Bild: Edelgard Bernauer

Wolfgang Matt

Es ging wie ein Ruck durch Birkendorf, als die Nachricht bekannt wurde, dass der Mitinhaber und Wirt der „Waldschenke“, Wolfgang Matt, gestorben ist. Bis zum letzten Tag vor den Betriebsferien der „Waldschenke“ am 21. November war er noch täglich am Tresen anzutreffen, um Gäste zu bewirten und zu arbeiten. (zum Nachruf)

Wolfgang Matt | Bild: Ursula Ortlieb