Mit der Öffnung der Grenzen sind auch zahlreiche Museen und andere Freizeiteinrichtungen im Schweizer Grenzgebiet für die Besucher aus Deutschland wieder erreichbar.

Kunst und Kultur

Das seit Mitte März unterbrochene Ausstellungsprogramm findet nun seine Fortsetzung. Einige Sonderausstellungen konnten sogar verlängert werden, so dass noch genügend Zeit bleibt, die bereits gekauften oder reservierten Tickets zu nutzen. Allerdings müssen sich die Besucher coronabedingt auf einige veränderte Rahmenbedingungen einstellen.

FondationBeyeler, Riehen

Das renommierte Kunsthaus in Riehen bei Basel konnte die Ausstellung „Edward Hopper“ bis 26. Juli verlängern. Die Werke eines der bedeutendsten amerikanischen Maler des 20. Jahrhunderts gewann durch die Corona-Pandemie sogar an ungewollter Aktualität: „Die Ausstellung in Riehen mit Bildern von Edward Hopper trifft den Nerv der Zeit perfekt, als wäre das von langer Hand geplant gewesen“, schreibt die Basler Zeitung.

Eines der bekanntens Bilder von Edward Hopper: „Gas“, aus dem The Museum of Modern Art, New York- | Bild: Jonathan Muzikar

„Der amerikanische Maler vermittelt mit seinen einsamen Menschen in seltsam verschlossenen Gebäuden oder seltsam beengten und beengenden Räumen das Gefühl des Lockdown. Kaum Kommunikation. Keine Nähe. Vereinsamung, obwohl da manchmal zwei Menschen oder mehr auf einem Bild sind.“

Verängerung und Tickets Dass die Hopper-Ausstellung, die für die Fondation die hochkarätigste des Jahres ist, verlängert werden konnte, ist ein Glücksfall. Denn einige Werke wurden in Übersee ausgeliehen und sind längst für weitere Ausstellungen eingeplant. Schon im vergangenen Herbst begann der Ticketverkauf. Wer schon eines erstanden hat und es wegen des Lockdowns nicht einlösen konnte, hat nun also Gelegenheit dazu. Allerdings sollte er sich vor dem Besuch noch einmal ein neues – kostenloses – Ticket buchen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Sicherheitsmaßnahmen Um die Besucherzahlen zu begrenzen, werden nun statt Tagestickets Online-Zeitticket verkauft. Dieses ist an einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit gebunden (beides je nach Kapazität frei wählbar) und nur für diesen Zeitpunkt gültig.Neu ist die Wegführung durch das Museum: Ein- und Ausgang sind voneinander getrennt. Der Eingang zur Fondation Beyeler befindet sich gegenüber Bachtelenweg 3. Von dort geht es zur neuen Garderobe, die in einem Nebengebäude untergebracht ist. Im Museum ist ein Rundgang durch die Ausstellung „Edward Hopper“ gekennzeichnet. Der Ausgang befindet sich jetzt neu an der Westseite des Museums.

Kunstmuseum Basel

Die Sonderausstellung „Picasso, Chagall, Jawlensky“ im Neubau des Basler Kunstmuseums wurde zwar verlängert, ist aber nur noch bis zum 21. Juni zu sehen. Noch bis 5. Juli ist dagegen „Lichtgestalten – Zeichnungen und Glasgemälde von Holbein bis Ringler“, ebenfalls im Neubau des Museums geöffnet. Einige Ausstellungen, darunter die für Mai geplante Ausstellung von Kara Walker und die kommende Sonderausstellung The Incredible World of Photography mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Sicherheitsmaßnahmen Auch im Basler Museum wird empfohlen, sich die Tickets vorab online zu kaufen. Die Besucherführung wurde angepasst, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten. Allerdings gilt keine Maskenpflicht.

Museum der Kulturen Basel

„Memory – Momente des Erinnerns und Vergessens“ heißt die neue Dauerausstellung des Basler Museums der Kulturen am Münsterplatz 20, die am 26. Juni ihre Tore öffnet. Erinnern und Vergessen sind im Leben allgegenwärtig. Die Ausstellung deckt spielerisch Momente auf, deren gedacht wird – wie Geburt oder Tod –, aber auch solche, die schnell in Vergessenheit geraten. Die Menschen behalten gesellschaftlich bedeutende Ereignisse in guter Erinnerung oder verschweigen sie, z.B. staatliche Unabhängigkeit, Krieg und Kolonialismus. Die Exponate zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, wie Erinnerungen in Stein gemeißelt oder mündlich überliefert werden.

Villa Langmatt, Baden

Die Villa Langmatt ist von Waldshut aus bequem mit der Schweizer S-Bahn erreichbar und beherbergt historische Ausstattung, eine impressionistische Sammlung und Sonderausstellungen.

Die Villa Langmatt in Baden. | Bild: Stiftung Langmatt

Dorthin gelangt man mit einem Spaziergang durch den Park des Casinos. Die Jubiläumsausstellungen Herzkammer, Sandra Senn und Magisches Venedig werden bis 6. Dezember 2020 verlängert.

Schutzmaßnahmen Im gesamten Haus sind 40 Besucher zugelassen. Ein- und Ausgang sind getrennt und es gibt eine Zählung und Einlasskontrolle am Eingang. Keinen Zugang haben Gruppen mit mehr als 5 Personen (ausgenommen Familien). Öffnungszeiten und Eintrittspreise Das Museum ist montags geschlossen und geöffnet von Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 12 Franken Eintritt, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist der Besuch kostenfrei.

Stadtbummel

Schaffhausen

Die Stadt wird geschätzt unter anderem für ihre Kirchen, die Altstadt und das Museum zu Allerheiligen im ehemaligen Kloster.

Aarau

Aarau lockt Besucher unter anderem mit seinem Kunsthaus, dem städtischem Museum sowie der bekannten Schokoladenmanufaktur.

Für Familien

Zoo Basel und Zürich

Seit 6. Juni sind die Zoos in Basel und Zürich wieder für das Publikum geöffnet. Auch deutsche Besucher können die beliebten Ausflugsziele nach der Grenzöffnung wieder erreichen. Doch die Eindämmung des neuartigen Coronavirus hat auch hier höchste Priorität und es gelten klare Regeln:

Baggermuseum Ebianum, Fisibach

Im Ebianum Baggermuseum lässt sich eine Zeitreise durch die Eberhard- und Baumaschinengeschichte erleben. Zahlreiche historische Maschinen und Fahrzeuge aus über 100 Jahren sowie passende Anekdoten dazu erzählen von vergangenen Zeiten und Arbeitsweisen.

Schutzmaßnahmen Es dürfen sich gleichzeitig 260 Personen im Museum aufhalten. Bei großem Andrang kommt es somit zu Wartezeiten und der Einlass kann sich verzögern.

Highlight für die jüngsten Besucher sind der große Sandkasten, viele Bobbycars, Laufräder, Tret-Traktoren und die Möglichkeit, in echten Baumaschinen zu sitzen.

Beliebt ist bei den kleinen Ebianum Besuchern der große Sandkasten mit Baggern, Lastwagen, Raupen, Schaufeln und Eimern in der Ausstellungshalle. | Bild: Ebianum

Die Modellausstellung mit über 3000 Baumaschinen, Kranen und Lastwagen kann ebenfalls besucht werden (maximal fünf Personen im Raum). Das Ebianum liegt in Fisibach im Kanton Aargau zwischen Weiach und Bad Zurzach gleich an der Grenze zum Zürcher Unterland.

Sauriermuseum Frick

Als einziges Museum der Schweiz zeigt das Sauriermuseum Frick ein vollständiges Skelett des Dinosauriers Plateosaurus, das in einer Tongrube bei Frick geborgen werden konnte.

Ein Plateosaurier. | Bild: unbekannt

Nebst vielen Fossilien ist auch ein Film über die spannende Entdeckungsgeschichte der Fricker Dinosaurier zu sehen. Die Dinosaurier in Frick lassen sich auch auf eigene Faust entdecken.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Am Sonntag, 5. Juli, findet wieder eine Schaupräparation statt. Das Museum hat immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt für Erwachsene kostet 6 Franken, für Kinder 3 Franken.

Vom Museum aus können Groß und Klein dem Dinolehrpfad quer durch das Dorf folgen erfahren dabei an acht Säulen Interessantes über die Fricker Dinosaurierfunde und die Dinosaurier im Allgemeinen.

Wanderung

Auf Schweizer Rheinseite

Als Wanderziel erfreut sich der Cheisacherturm in der Nähe von Sulz bei Laufenburg großer Beliebtheit. Empfehlenswert ist ebenso die Mumpfer Fluh gegenüber von Bad Säckingen oder auch die Habsburg in Brugg zwischen Bözberg und Schinznach-Bad, das bequem mit der Schweizer S-Bahn zu erreichen ist.

Für Wellness-Begeisterte

Sole Uno Rheinfelden (Schweiz)

Auf deutscher Seite des Rheins haben viele Freizeit- und Thermalbäder noch geschlossen.

Sole Uno im Kurressort Rheinfelden/Schweiz | Bild: Firmenmaterial BZ

Fährt man in Rheinfelden über die Grenze, kommt man zum Sole Uno, einer Bade- und Wellnesswelt mit Saunalandschaft.

Hygieneregeln Es gelten weiterhin Abstandsregeln von zwei Metern, wo diese nicht eingehalten werden könne wie etwa bei einer Massage oder bei der Fußpflege gilt auch für die Gäste eine Maskenpflicht. Im Bad selbst gilt eine limitierte Besucherzahl von vier Quadratmetern pro Gast, in den anderen Aufenthaltsmöglichkeiten ergibt sich die Limitierung aus den Abstandsregeln. Wassergymnastik und Fitnesskurse werden nur durchgeführt, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Gastronomie ist geöffnet. Öffnungszeiten und Eintrittspreise Sole Uno täglich von 8 bis 22.30 Uhr, letzter Eintritt 20.30 Uhr, Ende Bade- und Saunazeit um 22 Uhr, Massage-Lounge täglich von 9 bis 21.30 Uhr. Preise: Eine reguläre Tageskarte für Erwachsene kostet 50 Schweizer Franken.

Hier sind alle Angebote wieder verfügbar, auch in der Massage-Lounge können wieder Behandlungstermine vereinbart werden.