Das Wiedererwachen des Tourismus nach monatelangen Einschränkungen eröffnet ganz neue Möglichkeiten: Einige Reiseziele, die sonst ausgebucht oder überfüllt sind, bieten nun freie Plätze an, weil die Touristen fehlen. In Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann Reisen bieten wir im Oktober eine ganz besondere Leserreise an: Eine Vier-Tagesfahrt nach Venedig, selbstverständlich mit einem Hygienekonzept, das sich an den Vorgaben der Corona-Verordnungen und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts orientiert.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind in Venedig auf zweierlei Wiese zu spüren: Auf der einen Seite hat sie den Massentourismus in der meistbesuchten Stadt Italiens zum Erliegen gebracht. Dabei ist die Stadt wie kaum eine andere abhängig von den Kreuzfahrtschiffen, die sonst tausende Passagiere täglich in die Stadt bringen. Auf der anderen Seite erobern viele Venezianer ihre Stadt zurück und denken über eine neue Art des Tourismus nach. Ob es gelingt? Die Stadt lebt vom Tourismus und braucht die Gäste, um wirtschaftlich zu überleben. Für die Besucher bietet sich damit eine einmalige Chance, Venedig nahezu menschenleer zu erleben – ob am Canale Grande, auf dem sonst Tag und Nacht bevölkerten Markusplatz. „Wir haben ein kleines Hotel im Stadtzentrum reserviert, keine fünf Gehminuten von Markusplatz und Rialtobrücke entfernt“, so Thomas Zimmermann, Chef des Bad Säckinger Reiseunternehmens.

Venedig sieht sich angesichts der Coronavirus-Pandemie in einer neuen Lage. Jahrelang drohte der ungebremste Erfolg der venezianischen Tourismusindustrie vieles zu ruinieren, das Venedig anfangs zu einem attraktiven Reiseziel machten. Jetzt hat die Corona-Pandemie die meistbesuchte Stadt Italiens zum Stillstand gebracht. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Bild: Antonio Calanni

Dass die Region in Norditalien aus der ersten schweren Corona-Welle gelernt hat, davon hat sich Thomas Zimmermann kürzlich selbst überzeugt: „Es gibt eine klares Hygienekonzept; klare Regeln, an die sich alle halten. An jeder Ecke stehen Desinfektionsspender. Die machen das richtig gut“, ist Zimmermann überzeugt. Die Gesundheit der Gäste steht auch für den Reiseunternehmer im Mittelpunkt, deshalb gilt das Hygienekonzept natürlich auch für An- und Abreise: „Im Bus gilt Maskenpflicht, da gibt es keine Diskussion“, legt Zimmermann Wert auf größtmögliche Sicherheit für alle Teilnehmer. Vorab erfolgt eine verbindliche Sitzplatzverteilung für die gesamte Reise. Das Ein- und Ausladen des Gepäcks erfolgt durch das Personal. „Wir nutzen übrigens einen Bus, der die Einhaltung von Abstandsregeln ermöglicht, weil entsprechend viele Plätze freibleiben“, so Zimmermann. Die Zahl der Teilnehmer ist deshalb auch auf maximal 25 begrenzt.

Neben einem geführten Stadtrundgang gehört auch ein Bootsausflug zu den Inseln Murano und Burano zum Programm. Die Insel Murano ist bekannt für ihre vielen venezianischen Glasbläsereien.

Das Reiseprogramm

Unser Hotel Gorizia A La Valigia befindet sich im Stadtteil San Marco, direkt im Herzen der Altstadt von Venedig, keine fünf Gehminuten von Markusplatz und Rialtobrücke entfernt.

1. Tag: Anreise via Autobahn durch die Schweiz, St. Gotthardtunnel, Tessin, Lugano, Mailand nach Venedig. Zimmerbezug für 3 Nächte im Hotel Gorizia A La Valigia direkt im Herzen von Venedigs Altstadt gelegen.

2. Tag: Am Vormittag geführter Stadtrundgang durch Venedig. Sehen Sie hierbei die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie den berühmten Markusplatz, die zahlreichen Gassen, Brücken, die großen und kleinen verspielten Plätzen, Kirchen und Paläste. Der Rest des Tages steht Ihnen für eigene Entdeckungen in Venedig zu Verfügung.

3. Tag: Heute unternehmen wir einen Bootsausflug zu den Inseln Murano und Burano: die Insel Murano ist bekannt für ihre vielen venezianischen Glasbläsereien, wir besuchen eine Glasbläserei, bestaunen Sie wie aus dem flüssigen Glas kleine Kunstwerke werden. Im Anschluss Rückkehr zum Markusplatz. Genießen Sie am Abend in der Stadt noch einmal die Ihnen für eigene Erkundungen zu Verfügung stehende Zeit: bummeln Sie durch die romantischen Gassen oder kehren in eines der typischen Restaurants entlang der Kanäle ein.

4. Tag: Nach dem Frühstück verlassen wir Venedig und beginnen unsere Heimreise via Autobahn Mailand, Lugano, St. Gotthardtunnel zurück zu den Einstiegsorten.

Die Reise

Die Leistungen: Fahrt im klimatisierten Komfortreisebus mit WC und Bordbar, drei Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Gorizia A La Valigia, Stadtführung Venedig (2 Stunden), Bootsausflug Murano und Burano, Besuch einer Glasbläserei auf Murano, Taxiservice

Die Reise findet statt vom 15. bis 18. Oktober, der Preis pro Person beträgt 589 Euro im Doppelzimmer, SÜDKURIER-Abonnenten zahlen nur 559 Euro. Einzelzimmerzuschlag pro Nacht 51 Euro.

Die Buchung ist ab sofort möglich in den Reisebüros von Zimmermann Reisen in Bad Säckingen, Rheinfelden, Wehr oder telefonisch unter 07761/92370. Bitte die SÜDKURIER-Abonummer bereit halten.