Kreisweit zehn Prozent mehr Auszubildende im Handwerk als in den vergangenen fünf Jahren (Stand Ende Juli). Diese Zahl verzeichnet die Kreishandwerkerschaft Waldshut für dieses Jahr. In absoluten Zahlen bedeutet das 306 neue Azubis. Vergangenes Jahr waren es 30 weniger.

An sich eine erfreuliche Nachricht, aber: „Das ist eine Momentaufnahme“, weiß Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser. Gerade im Lebensmittelhandwerk würden die Betriebe noch immer an enormen Einbrüchen erleiden. Auch auf den Baustellen fehlen Fachkräfte. Doch auf Handwerker warten, müsse aktuell trotzdem kaum jemand. „Die Aufträge sind im Allgemeinen zurückgegangen. Wegen der steigenden Zinsen bauen immer weniger Menschen“, erklärt Kaiser.

Thomas Kaiser, Kreishandwerksmeister Waldshut | Bild: Kreishandwerkerschaft Waldshut

Für den Kreishandwerksmeister aber ist klar, dass sich etwas ändern muss. „Wegen der Überschulung steigen immer weniger junge Leute direkt in einen Beruf ein. Gleichzeitig gehen immer mehr ältere Fachkräfte aus den Boomer-Jahren in Rente.“

Ohne Rentner wird es eng

Noch präziser drückt das Gerda Amann des gleichnamigen Holzbau-Betriebs in Remetschwiel aus: „Ohne noch arbeitende Rentner hätten wir ein riesiges Problem. Mein ältester Mitarbeiter ist 71 Jahre alt und mittlerweile seit 56 Jahren Repertoire unseres Teams.“

Um einen solch langjährigen Mitarbeiter ersetzten zu können, braucht die Geschäftsfrau nach eigenen Angaben eigentlich drei Auszubildende. Das liege zum einen an der Erfahrung und zum anderen sei „der Einsatz nicht mehr der Gleiche.“

Gerda Amann, zuständige Ansprechpartnerin in Sachen Personal bei Holzbau Amann | Bild: DRK-Kreisverband Waldshut

Dennoch spricht sie von Glück: „Aktuell haben wir elf Auszubildende bei uns im Betrieb.“ Kein Zufall, denn für Amann liegt der Schlüssel aus der Krise in der betriebseigenen Ausbildung. „Junge Leute brauchen Vorbilder, die sie mitreißen. Und genau das machen unsere Mitarbeiter“, lobt sie ihr Team.

Auch Amanns Geschäftsleiter Bernhard Tritschler blickt positiv in die Zukunft, da besonders das Zimmererhandwerk ein Beruf mit Zukunft sei. „Es gibt sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und die Kombination von Holz mit anderen Werkstoffen bietet viele Möglichkeiten.“

Weniger Lohn im Lebensmittelhandwerk

Einen entscheidenden Nachteil gegenüber dem Zimmererhandwerk hat das Bäckereihandwerk: Der Lohn fällt meist kleiner aus. Das ist auch Rosi Küpfer aus der gleichnamigen Bäckerei in Waldshut-Tiengen bewusst. Und trotzdem ist die Personallage in ihrer Backstube noch alles andere als kritisch.

Katharina Steinebrunner und Rosi Küpfer hinter der Verkaufstheke der Bäckerei. | Bild: Nico Talenta

„Aktuell arbeiten sechs Gesellen, ein Meister und ein Auszubildender bei uns“, sagt sie. Außerdem habe sie schon jetzt eine Anfrage für einen Auszubildendenplatz im kommenden Jahr erhalten. Dabei arbeiten Bäcker genauso wie früher zu Uhrzeiten, während denen die meisten Menschen im Tiefschlaf schlummern.

„Unsere Bäcker fangen unter der Woche um halb 3 Uhr an. Dafür sind sie aber auch um 11 Uhr fertig und können in den Feierabend gehen.“ Wer dann nicht todmüde ins Bett fällt, hat noch fast den ganzen Tag vor sich. Was die Arbeit im Gegensatz zu früher erleichtert ist vor allem die Technologie. So hätten Bäcker früher meist selbst die schweren Mehlsäcke schleppen müssen, während das Mehl heutzutage aus Silos direkt in die Backstube gelangt.

So wird eine Brezel geschwungen Video: Talenta, Nico

Wo Rosi Küpfer hingegen schon länger zu kämpfen hat, ist die Personallage im Verkauf. „Während Corona habe ich acht Vollzeitkräfte verloren.“ Immer wieder suche sie neue Mitarbeiter, die sie entweder durch Zufall oder gezielt über Kleinanzeigen im Internet finde.

Politische Strategie schadet dem Maurerhandwerk

Eng ist die Situation auch im Maurerhandwerk, weiß Lothar Zanotti, Geschäftsführer des Maurerbetriebs Schmid-Zanotti aus Nöggenschwiel und Obermeister der Bau-Innung Waldshut: „Die Lage im Maurerhandwerk ist durch die steigenden Zinsen und die Materialpreissteigerungen sehr angespannt. Weiterhin belastet und die einseitige Werbung und politische Strategie in Holzbauweise zu bauen.“

Lothar Zanotti, Geschäftsführer des Baugeschäfts Schmid-Zanotti | Bild: GF Jehle

Zur Zeit hat Zanotti zwei Auszubildende. „Wir hatten aber auch schon Jahre ohne Azubis“, fügt er hinzu. Grundsätzlich gäbe es im Landkreis Waldshut zwischen neun und zwölf Maurerlehrlinge pro Ausbildungsjahr, „davon bleiben dann etwa sechs bis acht Gesellen die für den Landkreis übrig. Viel zu wenig.“

Wege aus der Krise sieht der Obermeister der Bau-Innung darin, die Bürokratie zu reduzieren. „Ansonsten wird es immer weniger Selbstständige geben, die sich diesen komplexen Aufgaben stellen werden.“