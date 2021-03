Über soziale Netzwerke werden derzeit Videos eines Polizeieinsatzes in der Lörracher Innenstadt verbreitet. Sie zeigen die Festnahme eines Mannes und es entsteht der Eindruck, dieser Vorfall habe sich am vergangenen Wochenende ereignet. Doch die Aufnahmen entstanden bereits am 6. März 2021.

Mehrere Polizeibeamte verfolgen einen jungen Mann in der Lörracher Innenstadt im Bereich des Alten Marktplatzes. In der Turmstraße ringen sie ihn zu Boden, legen ihm Handschellen an und führen ihn ab. Rund 20 Personen stehen in unmittelbarer Nähe,