Kreis Waldshut vor 2 Stunden

VGH-Beschluss: Quarantänepflicht für „Kontaktperson der Kontaktperson“ ist auch im Kreis Waldshut aufgehoben

Wer mit einer Person Kontakt hatte, die mit dem Coronavirus infiziert ist, muss in Quarantäne. Im Fall von Virusvarianten galt diese Quarantänepflicht bislang auch für deren Kontaktpersonen, also beispielsweise Haushaltsmitglieder. Dies ist ab sofort nicht mehr so.