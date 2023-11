Das Bauvorhaben von Modepark Röther im Gewerbegebiet Horheim bleibt vorerst gestoppt. In seiner aktuellen Entscheidung wies der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim den Widerspruch des Unternehmens gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg zurück. Das teilt das Landratsamt Waldshut auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Erfolg für Waldshut-Tiengen und Lauchringen

Die Entscheidung ist ein Etappensieg für die Stadt Waldshut-Tiengen und die Gemeinde Lauchringen – und eine Klatsche für das Landratsamt Waldshut, das die Baugenehmigung erteilt hatte.

Denn die beiden Kommunen hatten gegen den geplanten Bau des Modeparks Röther im Gewerbegebiet in Horheim auf Gemarkung der Gemeinde Wutöschingen vor dem Verwaltungsgericht Freiburg Beschwerde eingelegt und erstinstanzlich Recht bekommen. Damit verbunden war auch die angeordnete Einstellung der bereits laufenden Arbeiten.

Gegen dieses Urteil ist wiederum der Modepark Röther rechtlich vorgegangen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Beschwerde des Unternehmens gegen die Entscheidung allerdings nun zurückgewiesen.

Das Bauprojekt Modepark Röther, für das die CC Development GmbH verantwortlich ist, bleibt damit bis auf Weiteres gestoppt, so das Landratsamt.

Bauvorhaben laut Richter „nicht zulässig“

Demnach begründete der Verwaltungsgerichtshof seine Entscheidung damit, „dass das vom Landratsamt genehmigte Bauvorhaben der CC Development GmbH nicht zulässig sei und schloss sich damit der Rechtsauffassung der Gemeinde Lauchringen und der Stadt Waldshut-Tiengen an“, räumt die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung ein.

Das Landratsamt werde mit den betroffenen Kommunen und dem Bauherrn nun das weitere Vorgehen in der Angelegenheit besprechen. Dabei soll geklärt werden, „ob ein Projekt für die Region gefunden werden kann, welches die Bedarfe aller Beteiligten berücksichtigt“, so das Landratsamt in seiner Mitteilung.

Wir werden über diese Angelegenheit noch ausführlicher berichten.