Hochrhein vor 3 Stunden Widriges Wetter: Polizei bricht Suche auf dem Hochrhein nach vermisster Jasmin M. ab Immer noch fehlt von der 21-Jährigen jede Spur. Regenwetter unterbricht die Suche bei Waldshut. So plant die Polizei weiter.

Jasmin M. zusammen mit ihrem damaligen Freund Robert S. 2021 in Allensbach am Bodensee. Seit Februar 2023 wird die 21-Jährige aus Eigeltingen-Heudorf vermisst. Gesucht wird an verschiedenen Hochrhein-Abschnitten, rechts ein Bild nahe Waldshut. | Bild: Fb