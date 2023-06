Mit vereinten Kräften möchten die Vereine Eggbergtrail und Hochrhein Trails den Eggbergtrail offiziell wiedereröffnen. Hierzu haben beide Vereine fusioniert – heißt: Die Mitglieder vom Eggbergtrail haben sich 2022 dem größeren Verein angeschlossen. Ihm gehören aktuell 135 Personen an.

2018 hat Bad Säckingen die illegale Strecke gesperrt

Der Eggbergtrail hat lange Geschichte: Um die Jahrtausendwende legten Enthusiasten der Sportart wurde die Mountainbike-Strecke am Eggberg wild ohne Genehmigung an. Die illegale Abfahrt, die durch Kommunal- sowie Privatwald führt, ist versehen mit Sprüngen und Steilkurven. Lange duldete die Stadt die Nische, bis sie die Strecke 2018 sperrte. Seitdem bemühen sich Radsportler um die Wiedereröffnung des Trails – allerdings als offiziell genehmigte Strecke.

Der Verein Hochrhein Trails Ziel ist ein Streckennetz für Mountainbiker Der Verein Hochrhein Trails setzt sich für ein Mountainbike-Trailnetz am Hochrhein ein. Um Konflikte mit anderen Waldnutzern zu vermeiden, sollen offizielle, abwechslungsreiche und attraktive Trails geschaffen werden. Hierfür will der Verein neue Trails anlegen und bestehende illegale Trails umbauen und legalisieren. Die Trails sollen später einmal zu abwechslungsreichen Touren jeder Könnerstufe kombiniert werden können. (von)

Dies soll der neue Verein voranbringen. Elias Riedl, Vorsitzender des Vereins Eggbergtrail und bereits im Beirat von Hochrhein Trails, sieht in der Fusion viele Vorteile: „Die Arbeiten können gezielter verteilt werden, das Wissen wird gebündelt“, so der 22-jährige Zweirad-Mechatroniker aus Bad Säckingen. Außerdem sei es für die Mitglieder positiv, zukünftig mit einem großen Hochrhein Verein alle Trail-Strecken in der Region unterstützen zu können.

„Nächsten Sommer soll die Strecke legal befahrbar sein“

„Die Planungsphase läuft dem Ende zu“, berichtet Lukas Höcker, Vorsitzender des Vereins Hochrhein Trails, über den aktuellen Stand beim Eggberg-Trail. „Ein paar Dinge müssen noch mit der Stadt geklärt werden, aber wir wollen nächsten Frühjahr mit dem Bau starten, sodass die Strecke zur nächsten Sommer-Saison legal befahrbar ist.“

Lukas Höcker (links) und Elias Riedl würden lieber heute als morgen schon am Eggberg mit dem Trail starten. Nächsten Sommer soll es so weit sein. | Bild: Jonathan Niedermaier

Was muss noch gemacht werden? „Es stehen Wiederaufbau-Maßnahmen an und Instandsetzungen, einige Teile müssen komplett neu angelegt werden. Mit der Schaufel und Hacke gehen wir dafür in den Wald“, erklärt Höcker. Der 27-jährige Murger ist studierter Ingenieur.

Die verschiedenen Trails sollen in Schwierigkeitskategorien eingestuft werden

Hochrhein Trails will die Abfahrten wie beim Skifahren in auch für Anfänger geeignete blaue, geübten Fahrern vorbehaltene rote und nur für Fortgeschrittene geeignete schwarze Schwierigkeitsstufen kategorisieren. Der Eggbergtrail solle die Farbe rot bekommen, also einen mittelmäßigen Schwierigkeitsgrad, sagt Höcker.

Mountainbiking am Eggberg (1) Video: Jonathan Niedermaier

Mountainbiking am Eggberg (2) Video: Jonathan Niedermaier

Der neue Eggberg-Trail soll künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das ist Hochrhein Trails-Mitglied Magdalena Oeschger (25) wichtig: „Es soll eine Strecke für jeden werden, für Anfänger und Fortgeschrittene. Man braucht auch kein spezielles Abfahrt-Bike, die Strecke wird mit jedem Mountain-Bike gut befahrbar sein.“

Cross-Country und Trailfahren sind nicht das gleiche, erklärt Lukas Höcker. Cross Country werde oft als Wettkampfdisziplin angesehen und umfasse Rennen über geschlossene Strecken mit Zeitmessung. Trailfahren hingegen werde eher als Freizeitaktivität betrachtet, bei der es darum gehe, Trails zu erkunden und den Fahrspaß zu genießen.