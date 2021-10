von Stefan Kurczynski

Einen positiven Bericht gab die Vorsitzende Lucia van Kreuningen in der Verbandskonferenz des VdK-Kreisverbandes Waldshut in der Gaststätte des Langesteinstadion in Tiengen ab. Erfreulich sei vor allem die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Mittlerweile zählt der Kreisverband Waldshut 3831 Mitglieder, die Tendenz sei laut Lucia van Kreuningen steigend.

Der Verband Der VdK-Kreisverband Waldshut wurde vor 76 Jahren gegründet und hat mittlerweile 3831 Mitglieder. Lucia van Kreuningen hat den Vorsitz des Kreisverbands im Oktober 2008 übernommen und kümmert sich um die Belange der Mitglieder und der Ortsverbände. Der Verband bietet Freizeitangebote, gesellige Veranstaltungen und informiert die Mitglieder über Hilfe im Sozialrecht und über Hilfeleistungen. Die Servicestelle der Sozialrechtsschutz gGmbH in Tiengen, Bahnhofstraße 10, wird von Rechtsreferentin Elvira Bendzko geleitet. Informationen im Internet (srg-waldshut-tiengen@vdk.de).

Besonders stolz sei Lucia van Kreuningen auf die Arbeit der Servicestelle in Tiengen, in der Elvira Bendzko als Rechtsreferentin mit ihren Mitarbeiterinnen seit der Inbetriebnahme der Servicestelle 2016 für die Mitglieder des Kreisverbandes tätig ist. Die Corona-Pandemie erschwerte allerdings die Arbeit in der Servicestelle, die nicht persönlich besucht werden konnte. Die Beratungen fanden daher telefonisch statt. Dennoch konnte laut van Kreuningen viel erreicht werden. Daher zog sie auch eine positive Bilanz über die Anträge, die die Mitglieder gestellt haben. Die bisher in diesem und in den vergangenen Jahren behandelten Anträge seien häufig positiv für die Mitglieder ausgegangen. Das Ergebnis einiger Anträge stehe aber noch aus.

Verband plant für 2022

In der Pandemie musste der Kreisverband auch auf einige Veranstaltungen verzichten: Eigene Lehrgänge, die Teilnahme an der Messe am Hochrhein und Feste mit den Mitgliedern konnten nicht stattfinden. Der Besuch des Baumwipfelpfads bei Bad Wildbad konnte dennoch durchgeführt werden. „Ich hatte anfänglich Bedenken, weil der Pfad teilweise sehr hoch hinauf in die Baumwipfel geht, aber es ging alles gut“, sagte Lucia van Kreuningen. Wenn es Corona nun es zulässt, sind bereits die nächsten Unternehmungen geplant. So soll im nächsten Jahr das 75-jährige Bestehen des Kreisverbandes Waldshut in der Stadthalle in Tiengen gefeiert werden. Das Fest musste im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden. Der Verband will außerdem wieder bei der Messe am Hochrhein teilnehmen. Und auch ein Familiengrillfest soll wieder stattfinden. Dieses ist für den 24. Juli im Wildgehege Waldshut vorgesehen.