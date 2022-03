Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Urteil im Vergewaltigungsprozess: Angeklagter muss ins Gefängnis

Mit Handfesseln wurde der Angeklagte zum Prozess am Amtsgericht in den Saal geführt. Verlassen musste er ihn auf die gleiche Weise. Am Ende war das Gericht von der Schuld überzeugt und verhängte eine Haftstrafe.