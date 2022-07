von sk

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwoch, 13. Juli, in Lörrach über ein Wasserstrahlrohr gefahren und hat eine Fontäne ausgelöst. Laut Mitteilung der Polizei hat der 28-Jährige beim Abbiegen von der Albertus- in die Hellbergstraße im Stadtteil Brombach an einer Baustelle mit seinem Fahrzeug mehrere Warnbaken umgemäht und das Rohr überfahren.

Das Wasser schießt in die Höhe

Laut Angaben schoss das Wasser etwa zehn Meter in die Höhe. Feuerwehr, Wasserversorger und Wassermeister mussten kommen, um das Wasser abzudrehen und den Schaden zu beheben. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 17.000 Euro.