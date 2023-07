Eine aufmerksame Passantin machte vor wenigen Tagen eine erschreckende Entdeckung. Als sie in der Nähe des Obersäckinger Friedhofs vorbeikam, entdeckte sie eine herumstehende Transportbox. Darin: drei verwahrloste Hunde. Ohne zu zögern nahm die Frau die drei Tiere mit nach Hause und informierte umgehend eine Bad Säckinger Kleintierpraxis.

Das muss man bei einem Tierfund beachten Thomas Batzel, Pressesprecher der Polizei am Hochrhein, erklärt den SÜDKURIER-Lesern, wie man sich bei einem Tierfund zu verhalten hat. Erster Schritt: Zuerst soll versucht werden, das gefundene Tier anzuleinen oder an einem Ort zu halten. Zweiter Schritt: Danach sollte mit dem örtlichen Tierheim Kontakt aufgenommen werden. Die Telefonnummer für den Bad Säckinger Tierschutzverein lautet 0160/92028642. Dritter Schritt: Kann man bei seinem örtlichen Tierheim niemanden erreichen, informiert man das örtliche Polizeirevier. Die Polizei kümmert sich dann um das Tier und versucht in Kontakt mit den Tierbesitzern oder dem zuständigen Tierheim zu treten.

Die armen Tiere waren in verwahrlostem Zustand. Doch nahm die Geschichte für sie eine positive Wendung: Heute dürfen sich die drei Vierbeiner im Bugginger Tierheim ausruhen. Doch zuvor mussten sie etliche Strapazen erdulden. Was ihnen genau passiert war, erzählt Anja Roth, Vorsitzende des Tierschutzvereins Markgräflerland, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Am Tag, als die drei Hündchen gefunden wurden, nahm Tierarzt Sebastian Schulze die Hunde genauer unter die Lupe und musste feststellen, dass die zwei Zwergspitze und der Chihuahua in einem katastrophalen Zustand waren, rekapituliert Anja Roth. Wegen verfilztem und verdrecktem Fell sowie fauligen Zähnen mussten die Tiere erst einmal besonders gepflegt werden. Das Fell wurde in der Kleintierpraxis kurzerhand abgeschoren. Mit einigen Zähnen weniger kamen die Hunde dann in ihr neues Zuhause in Buggingen, informiert die dortige Tierheimvorsitzende.

Pflegt den Zwergspitz aus Bad Säckingen zur Zeit: Sarina Schinzel vom Tierschutzverein Markgräflerland. | Bild: TSV Markgraeflerland/Dominik Stich

Tiere, die noch nie Gras gesehen haben

Die Tiere aus Bad Säckingen seien bis heute immer noch sehr verängstigt, berichtet Anja Roth. Auch ihr Sozialverhalten lasse darauf schließen, dass sie bis vor kurzem noch nie Gras oder eine Leine gesehen hätten, mutmaßt die Tierschützerin. Das Ziel des Markgräfler Tierschutzvereins sei es nun, dass die Tiere zunächst körperlich genesen und dann das Vertrauen in Menschen wieder erlangen. Wer die Hunde ihrem Schicksal überlassen hatte, ist noch immer unklar.

Miriam Felscher kümmert sich um den Chihauhau. Dem Hund mussten zehn Zähne gezogen werden. | Bild: TSV Markgraeflerland/Dominik Stich

So sieht die Zukunft der Tiere aus

Doch wie sieht die Zukunft der Vierbeiner aus? Trotz zahlreicher Vermittlungsgesuche aus ganz Deutschland ist sich die Vorsitzende sicher: Die Tiere bräuchten jetzt erst einmal Ruhe und die Fürsorge erfahrener Tierhalter. Bei ihnen im Tierschutzverein Buggingen werden den Tieren jetzt gezeigt, wie schön ein Hundeleben sein kann, betont Anja Roth. Erfahrene Mitarbeiter des Tierheims pflegten die Drei jetzt erst einmal bei sich zu Hause. Denn die Tiere seien durch ihre Vorgeschichte keinesfalls an Ottonormal-Hundehalter zu vermitteln. Deshalb werde im Moment auch nicht nach einem neuen Besitzer für die zwei Zwergspitze und den Chihuahua gesucht. Helfen könne man den Tieren allerdings dennoch mit Geld- und Sachspenden, erklärt Anja Roth.