Rickenbach vor 4 Stunden

Unbekannte flüchten nach Unfall und lassen Fahrzeug und Alkoholika im Wert von über 1000 Euro

Vermutlich infolge von Glatteis kam es im Rickenbacher Ortsteil Altenschwand am Samstag fast an derselben Stelle kurz nacheinander zu zwei Unfällen. Beide Male flüchteten die mutmaßlichen Verursacher. In einem Fall ließen sie im Auto 50 Flaschen hochwertigen Alkohl zurück.