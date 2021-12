Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Ühlinger Ärztestreit: Eine Gerichtsverhandlung soll nun Klarheit bringen

Eine gescheiterte Praxisübernahme hat in Ühlingen-Birkendorf für Chaos gesorgt. Das Landgericht in Waldshut-Tiengen soll nun klären, welcher der beiden Ärzte den Vertrag hat platzen lassen. Ralf Berg, gegen den zusätzlich eine Räumungsklage läuft? Oder Mohamed Jafar, der aus seiner Praxis gekündigt wurde, aber trotzdem als Arzt im Ort bleiben will?