Schwergewicht Tusker ist im Zoo Basel angekommen. Dort soll der Zuchtbulle die drei afrikanischen Elefantenkühe decken, ehe er weiter nach Spanien zieht. Im Zoo Basel hofft man, dass Elefantenbulle Tusker (29) für Nachwuchs sorgen wird.| Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Eine schwere Fracht kam am 7. April im Zoo Basel an: Hier hofft man, dass Elefantenbulle Tusker (29) für Nachwuchs sorgen wird, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Im Oktober 2020 kehrte Elefantenbulle Jack in seinen angestammten Zoo in Sóstó,