Die Feuerwehr Laufenburg geht bei der Ausbildung neue Wege: Erstmals wird die Grundausbildung tagsüber in einem zweiwöchigen Block durchgeführt – bislang erfolgten die Schulungen über mehrere Wochen in Abend- und ganztägigen Samstagsveranstaltungen.

Die Laufenburger realisieren damit ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Kreisfeuerwehr Waldshut – ein absolutes Novum im Landkreis.

Gelernt wird auch das Aufschneiden von Unfallfahrzeugen. | Bild: Christian Baumgartner FFW Laufenburg

„Viele lebensältere Feuerwehranfänger sahen es als erhebliche Belastung an, wenn sie neben dem Berufs- und Familienalltag in einem Zeitraum von über sechs Wochen weitere zahlreiche Abend- und Samstagstermine wahrnehmen mussten“, erklärt Ausbildungsleiter Christian Baumgartner die Nachteile der herkömmlichen Ausbildung.

Löschwasserversorgung. | Bild: Christian Baumgartner FFW Laufenburg

Nun bestreiten die Lehrgangsteilnehmer den Lehrgang während ihrer üblichen Wochenarbeitszeit und können sich dafür in Absprache mit der Arbeitgeber von der Arbeit freistellen lassen oder sie nutzen Urlaub oder Überstunden dafür.

Große Nachfrage im Landkreis

Die Resonanz auf das neue Lehrgangsangebot ist außerordentlich vielversprechend: Insgesamt 28 Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis absolvieren seit Anfang Mai den Grundausbildungslehrgang „Truppmann Teil 1“ im Laufenburger Feuerwehrgerätehaus, berichtet Baumgartner von einer erfreulich großen Zahl von Interessenten.

Bild: Christian Baumgartner FFW Laufenburg

„Es sind auch Teilnehmer von verschiedenen Werkfeuerwehren dabei, die natürlich vom Arbeitgeber freigestellt werden.“

Intensivere Schulungen möglich

„Wir erhoffen uns durch diese Novellierung ein wesentlich besseres Ausbildungsergebnis, weil wir mit dem Vollzeitlehrgang den Lehrgangsteilnehmern die Möglichkeit bieten, sich zwei Wochen lang intensiv mit dem Thema Feuerwehr zu beschäftigen, erklärt der Ausbilder.

Sprühnebel bei einem Feuerwehrschlauch. | Bild: Christian Baumgartner FFW Laufenburg

In der Vergangenheit konnten manche Teilnehmer nicht zum geplanten Abschluss bringen, weil sie nicht an allen, über viele Wochen gestreckte Lehrgangsterminen anwesend sein konnten.

Schaulustige beim Feuerwehrgerätehaus

Der Lehrgang führt aktuell auch tagsüber zu einem regen Betrieb am Feuerwehrgerätehaus in Laufenburg, denn geübt wird nur nicht mit offenem Feuer, sondern beispielsweise auch an Unfall-Autos. „So erlangt der Lehrgang eine beachtliche Außenwirkung, was sich auch in regelmäßigen Anfragen im Bekannten- und Kollegenkreis widerspiegelt“, so Baumgartner.

„Unser Anspruch, die Ausbildung interessant und realistisch zu gestalten, führt uns zur Unfallstellenabsicherung in den öffentlichen Verkehrsraum, Löschübungen werden teilweise im Ortskern der Kernstadt sowie den Ortsteilen durchgeführt, Löschübungen mit Echtfeuer bieten den Lehrgangsteilnehmern die Möglichkeit, Löscheffekte kennenzulernen und das Brandverhalten unterschiedlichster brennbarer Stoffe zu beobachten.