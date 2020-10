von sk

Viele junge Menschen wissen noch nicht, wie es nach der Schule weitergeht oder müssen die Wartezeit bis zum Studium oder Ausbildungsbeginn überbrücken. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind eine Chance, sich beruflich zu orientieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Mit der Kampagne #jetzterstrechtfreiwillig möchte der Verband Paritätische Baden-Württemberg für Freiwilligendienste im sozialen Bereich werben. Mit jährlich bis zu 3500 Freiwilligen gehört er zu den größten Anbietern im Land.

Landesweit werden Plätze in unterschiedlichen Einsatzbereichen angeboten. Dazu gehören Kitas, Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aber auch Kliniken. Rund 60 Prozent der Freiwilligen entscheiden sich danach für einen sozialen Beruf. „Ein Freiwilliges Soziales Jahr bietet nach der Schule viele Möglichkeiten, um etwas Gutes zu tun, Menschen praktisch zu helfen und erste Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln“, betont Reiner Hagemann, Vorsitzender des Paritätischen Kreisverbandes Waldshut-Tiengen und Geschäftsführer des Reha-Zentrums Christiani in Albbruck-Schachen, in einer Pressemitteilung. Paritätische Mitgliedsorganisationen bieten im Landkreis Waldshut beispielsweise Unterstützung und Hilfe für Kinder und Jugendliche, Familien, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie für Menschen mit psychischen Erkrankungen an.

Sinnvolle Tätigkeiten

Auch beim Reha-Zentrum Christiani ist ein Freiwilligendienst möglich. „Es ist eine Chance, über eine sinnvolle und dankbare Tätigkeit etwas für die eigene persönliche Entwicklung und andere zu tun. Es bietet eine Orientierungsmöglichkeit für die weitere Berufswahl und wird bei Auswahlverfahren von Studiengängen angerechnet. Infos gibt es im Internet (www.paritaet-bw.de/themen/freiwilligendienste) oder über die kostenlose Hotline 0180/379 09 00.