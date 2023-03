Die 37. Lörracher Regio-Messe ist am Sonntagabend mit zwar durchwachsenem Wetter, für die Veranstalter aber rundweg zufriedenstellend zu Ende gegangen.

Wie die Messeleitung mit Thomas Platzer und Natalia Golowina an der Spitze sagt, habe man mit den rund 50.000 Besuchern an den neun Messetagen die angestrebte Resonanz gefunden.

Die beiden Messechefs betonen auch, dass es 2024 auf jeden Fall die nächste Auflage der Regio-Messe in Lörrach geben soll.

Gute Kundengespräche und gute Abverkäufe freute die Teilnehmer an der 37. Lörracher Regio. | Bild: Ralph Lacher

Trotz aller Herausforderungen, die im Vorfeld in der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Verbraucher und auch der Unternehmen sowie in den Nachwirkungen der Pandemie und während der Messe im sehr wechselhaften Wetter begründet lagen, hätten auch die Aussteller – diesmal 350 Unternehmen, Dienstleister und Einzelhändler – zufriedene Bilanz gezogen, heißt es im Lörracher Grütt.

Wesentlich dazu, dass die angestrebten 50.000 Besucher sowie Zufriedenheit auch mit den Umsätzen erreicht wurde, hätten die besucherstarken Sonntage und der Dienstag für Senioren beigetragen.

Bauernmarkt wieder Besuchermagnet

Deutlich geworden sei, dass gerade die beratungsintensiven Themenbereiche stark frequentiert waren, erklären die Messeleiter. Ein Renner einmal mehr war der Bauernmarkt, der bestens besucht war.

Das bestätigt dort auch Rolf Geiger vom Hasler Lederhof, der seit fast 30 Jahren Teilnehmer und sehr zufrieden mit dem diesjährigen Gastspiel in Lörrach ist.

Das Wetter war, so erklärt Thomas Platzer, sehr herausfordernd. So fegte es noch am Freitag einen Bühnenaufbau weg. War die Witterung bei der Oldtimer-Show im Freien ideal, so präsentierte sich die US- Car-Show eine Woche später eher als Termin für Hartgesottene: Regen und Sturm hielten viele ab.

Wie die Messeleitung sagt, sei der Wegfall des Geländes der Lauffenmühle eine weitere Herausforderung, die man im nächsten Jahr bewältigen will. Stattfinden soll die 38. Regio-Messe von 9. bis 17. März 2024.