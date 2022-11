Hochrhein vor 26 Minuten

Trotz Energiekrise! Am Hochrhein gibt es gleich mehrere Pläne für Eislaufbahnen

Am Waldshuter Weihnachtsmarkt soll es eine Eislaufbahn geben und in Herrischried ist die Eishalle geöffnet. Nur in Schwörstadt platzt der Wintertraum. Aber wie passen zusammen?