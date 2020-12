von Wolfgang Adam

Rickenbachs Altbürgermeister Georg Keller fasste als langjähriger Wegbegleiter die Verdienste und Charakterzüge des Verstorbenen Ulrich Schmidt mit diesen Worten zusammen: „Mit ihm verliert unsere Gemeinde einen beliebten Bürger, eine herausragende Persönlichkeit, die in bescheidener, hilfsbereiter und herzlicher Weise am kommunalpolitischen Geschehen über viele Jahre mitgewirkt hat.“

Bis ins hohe Alter setzte sich der „Kaufmann mit Leib und Seele“ mit unermüdlicher Schaffenskraft für den Erhalt und Ausbau einer Familientradition ein, die 1852 sein Urgroßvater Georg Gugelberger mit der ersten Ladeneröffnung noch im Rickenbacher Gasthaus Adler begonnen hatte.

Schon während seiner Schulzeit lernte Ulrich Schmidt in Säckingen seine auch aus einer Kaufmannsfamilie stammende spätere Ehefrau Aloysia Bär kennen, mit der er den kleinen Betrieb zu einem regional bedeutsamen Handelsunternehmen am heutigen Standort im Rickenbacher Ortszentrum ausbaute.

Unter der Bezeichnung „Hotzenwaldmarkt“ wurde am Ende der Kirchstraße das erste Rickenbacher Einkaufszentrum mit einer Apotheke und weiteren Betrieben am 13. August 1976 unter seiner Führung eingeweiht. Nach dem gemeinsamen Grundsatz „Dienen kommt vor dem Verdienen“ wurde nicht nur der Bedarf der ländlichen Bevölkerung an Lebensmitteln, Haushalts- und auch Handwerkswaren sorgfältig gedeckt – das Ehepaar förderte zudem die Integrierung heimischer Erzeugnisse in das Warenangebot und fand mit dem Edeka-Konzern einen Handelspartner, der die Regionalerzeuger wie später den Faire-Trade-Handel unterstützte. Mit diesen Zielsetzungen war Schmidt auch in Berufsverbänden und im Sparkassenverwaltungsrat aktiv.

Am Ausbau der Rickenbacher Infrastruktur beteiligte er sich von 1956 bis 1980 als Gemeinderat und davon 13 Jahre als erster Bürgermeisterstellvertreter. Wie schon sein Vater Philipp Schmidt, der 1934 zum Rickenbacher Feuerwehrkommandanten gewählt wurde, diente Ulrich Schmidt über Jahrzehnte in dieser Hilfsorganisation und er unterstützte weitere gemeinnützige Einrichtungen und als früherer Ministrant mit Überzeugung auch das kirchliche Leben.

Der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins verhalf er durch sein jahrzehntelanges Engagement als Vorsitzender zu großer Popularität. Geschätzt wurde der „Schmidt Uli“ auch durch seine Bereitschaft, für Bürger und Mitarbeiter bei sozialen Anliegen stets ein offenes Ohr zu haben. Schon 1993 wurde sein Gemeinsinn mit der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes belohnt.

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, mit der er vergangenes Jahr das Fest der Eisernen Hochzeit feierte, und die vier Kinder, die sein Lebenswerk weiterführen, zu dem inzwischen 14 Märkte mit vielen Arbeitsplätzen in mehreren Landkreisen sowie mehrere Betriebsauszeichnungen gehören.