Im Südschwarzwald, im Hotzenwald und im Wiesental wurden in den vergangenen Wochen mehrere tote Schafe, Kälber und Rinder aufgefunden. In allen Fällen bestand der Verdacht, dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden.

Im Fall des getöteten Schafes in Wieden im Landkreis Lörrach am 18. September gibt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg jetzt Entwarnung.

Todesursache nicht feststellbar

Nach Angaben der Experten wurde das Schaf nicht durch einen Wolf gerissen. Die Todesursache sei nicht feststellbar, informiert das Landesumweltministerium in einer Mitteilung.

Der Einfluss eines Wolfes könne dennoch ausgeschlossen werden, da das Ergebnis der genetischen Untersu­chung der genommenen Abstrichproben keine Tierart nachweise, so die Fachleute der FVA.

Die Gemeinde Wieden liegt innerhalb des Fördergebiets Wolfsprävention. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten um­gehend der FVA in Freiburg gemeldet werden – per E-Mail (info@wildtiermonitoring.de) oder Telefon 0761/401 82 74.