Tiengen (boe) Die Werne-Gruppe verfügt als Bauträger über eine 40-jährige Erfahrung im Immobiliensektor. Das erfolgreiche, inhabergeführte Unternehmen hat in dieser Zeit eine große Anzahl an Bauprojekten umgesetzt und dafür gesorgt, dass viele Wohnungen am Hochrhein entstanden sind. „Die Nachfrage nach Wohnraum in unserer Region ist weiterhin sehr groß", so Manuel Werne. „Auch durch die Pandemie ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden angestiegen, aber auch der Wunsch, sein Geld in beständige Werte wie Eigentumswohnungen anzulegen wächst. Wie alle Bereiche am Hochrhein profitiert die Immobilienbranche natürlich auch durch die Grenzregion. Wobei nur ein kleiner Teil unserer Kunden aus der Schweiz sind, die meisten kommen überwiegend aus der Region." Aktuelle Projekte Im Riedpark

Die eigene Immobilienverwaltung übernimmt auch nach der Fertigstellung die Betreuung der einzelnen Projekte. Auf Wunsch kann ein vollumfänglicher Service inklusive der Vermietung und der Mietverwaltung der erworbenen Eigentumswohnung angeboten werden. Davon profitieren Eigentümer wie auch Mieter gleichermaßen. Kapitalanlage: Immobilien gehören seit Jahrzehnten zu den stabilsten und sichersten Wertanlagen in Deutschland. Niedrige Zinsen und attraktive Zuschüsse bieten für Kapitalanleger aktuell , laut Manuel Werne, sehr interessante Voraussetzungen, um in eine Neubaueigentumswohnung zu investieren. Ein Beratungsgespräch hierzu sowie eine persönliche Musterberechnung ist unverbindlich und kostenlos. Objektwechsel Mehr Reisen, näher bei den Enkeln wohnen, dies können Gründe sein, warum ältere Menschen ihr Eigenheim verkaufen möchten und sich dann für den Kauf einer Eigentumswohnung entscheiden. Hier bietet die Werne-Gruppe eine spezielle Serviceleistung an: Maßgeschneidert und individuell wird eine Lösung erarbeitet, die den Übergang von Haus zur Wohnung so optimal wie möglich gestaltet, sodass zwischen Verkauf des Hauses und der Bezug der Wohnung keine finanzielle Doppelbelastung entsteht. Musterwohnungen: Im Riedpark 12 in Lauchringen kann jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr die möblierte Musterwohnung besichtigt werden. Ab Juli 2021 gibt es zusätzlich auch in der Seniorenresidenz in Jestetten eine neue Musterwohnung. „Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in unserer Region ist weiterhin sehr groß.“ Manuel Werne,

Seit 2009 bietet der Immobilienmakler RE/MAX in Tiengen ein umfangreiches Serviceangebot rund um die eigenen vier Wände an. Das neunköpfige Expertenteam aus Immobilienberatern, Marketing- und Fotografieexpertin bis zum Backoffice kümmert sich um Verkäufer, Käufer, Vermieter oder Mieter. Darüber spricht Thomas Nägele, Geschäftsführer von RE/MAX in Tiengen Herr Nägele, hat sich der Immobilienmarkt in der Pandemie verändert? Ja, viele Hausbesitzer haben ihr eigenes Heim in dieser Zeit schätzen gelernt und warten erst einmal ab, auch wenn vielleicht schon ein Verkauf geplant war. In den eigenen vier Wänden fühlt man sich eben sicher. Auf der anderen Seite möchten viele in Sachinvestitionen, wie Eigentumswohnungen oder Häuser investieren. Besichtigungen von Wohnungen und Häusern war nicht so einfach. Hat sich Ihr Serviceangebot dadurch geändert? Ja, die Nachfrage nach virtuellen Besichtigungstouren war durch die Corona-Pandemie sehr hoch. Außerdem bieten wir eine kostenlose Online-Bewertung an, um eine Immobilie schätzen zu lassen. Jedoch ist die Einschätzung durch einen erfahrenen Experten vor Ort durch nichts zu ersetzen. Auch diese Bewertung von unserem Büro ist derzeit gratis. Gibt es bei Ihnen einen besonderen Service? Ja, ich denke das Homestaging ist ein solcher Service. Wir sorgen dafür, dass die Wohnung oder das Haus professionell hergerichtet wird. Wir setzen Objekte optimal in Szene, um den ersten Eindruck, den ein Kunde bei einer Besichtigung erhält, zu optimieren. Ihr Unternehmen wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Auf welche Auszeichnungen sind Sie besonders stolz? Eine besondere Auszeichnung ist für mich, dass wir in der Region Waldshut-Tiengen Testsieger bei der Zeitschrift „Die Welt“ sind. Außerdem sind wir als einziges regionales Büro unter den Top-Maklern des Focus-Magazins, und dies bereits seit drei Jahren. Wie sehen Sie die Zukunft für den Immobilienmarkt am Hochrhein? Der Immobilienmarkt am Hochrhein ist ein guter und stabiler Markt. Eigentumswohnungen und Häuser sind weiterhin stark gefragt. Der Mietwohnungsmarkt hat sich entspannt, gefragt sind vor allem kleinere Wohnungen. Fragen: Andrea Böhringer

