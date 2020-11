von SK

Ein Tötungsdelikt erschüttert die Schweizer Gemeinde Buchs im Kanton Aargau.

Am heutigen Montagmorgen, 2. November, gegen 7.15 Uhr, wurden in Buchs in einem Einfamilienhaus vier tote Personen aufgefunden. Der Hinweis an die Kantonspolizei Aargau erfolgte durch eine Drittperson, wie es in der Mitteilung heißt.

„Gemäß den ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um einen Vater und seine drei Kinder. Der Tatverdächtige dürfte sich unter den Toten befinden“, so die Kantonspolizei.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat nun eine Strafuntersuchung eröffnet und die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.