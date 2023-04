Tragischer Unfall zwischen Bonndorf und Schluchsee: Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und verliert sein Leben.

So beschreibt die Polizei den Unfallhergang

Wie die Polizei informiert, war der 61-jährige Fahrer am Montag, 3. April, gegen 13.45 Uhr auf der K 6592 zwischen Schluchsee und Bonndorf unterwegs. Der Autofahrer geriet in Fahrtrichtung Bonndorf in Höhe Glashütte ausgangs einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn. Sein Auto prallte gegen mehrere Bäume, bevor es völlig zerstört auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn.

