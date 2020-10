Die Untersuchung des Todes eines 86-jährigen Mannes, der wenige Tage vor seinem Tod im Waldshuter Spital war, ist nun abgeschlossen. Die Waldshuter Staatsanwaltschaft hat die Umstände des Todes geprüft und keine Anhaltspunkte für ein „strafbares Verhalten“ gefunden. Staatsanwalt Jürgen Schäfer teilte mit, dass im Rahmen der Prüfung Stellungnahmen von verschiedenen Stellen beziehungsweise Personen eingeholt worden seien. Außerdem seien diverse Unterlagen ausgewertet worden. Wer befragt wurde und welche Unterlagen eingesehen wurden, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Bei der Prüfung hätten sich jedenfalls „keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme eines strafbaren Verhaltens von Mitarbeitern des Klinikums Hochrhein oder sonstiger Personen im Zusammenhang mit der Behandlung des Verstorbenen“ ergeben, so Schäfer. Ein Ermittlungsverfahren werde daher nicht eingeleitet.

Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Patienten-Daten und auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht geben.

Der Tod des 86-jährigen Mannes aus dem Hotzenwald am 1. April beschäftigte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen seit Monaten. Der 86-jährige Corona-Infizierte Mann war am 29. März ins Krankenhaus Waldshut eingewiesen worden. Er war seit November letzten Jahres Bewohner eines Pflegeheimes auf dem Hotzenwald. Sein gesundheitlicher Zustand hatte sich zum Sonntag, 29. März, so verschlechtert, dass das verantwortliche Pflegepersonal den ärztlichen Wochenend-Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung rief. Der alarmierte Arzt ließ den 86-Jährigen nach Waldshut ins Klinikum Hochrhein einliefern. Dort wurde er nach 15-minütiger Untersuchung wieder ins Heim zurückgeschickt. Das hat die Klinikleitung bestätigt. Im Pflegeheim starb der Mann drei Tage später.

Chefarzt und Geschäftsführer hatten bereits seinerzeit mitgeteilt, der 86-jährige Mann habe keine Symptome gezeigt, die eine stationäre Aufnahme gerechtfertigt hätten, auch keine Anzeichen für eine Covid-19-Infizierung. Aus diesen Gründen sei der 86-jährige Patient nach seiner Einlieferung um 15.30 Uhr um 15.45 Uhr wieder entlassen und ins Pflegeheim zurückgeschickt worden. Dort starb er am 1. April. Er war damals der erste bestätigte Corona-Tote im Landkreis Waldshut.

Diese jetzt abgeschlossene Prüfung durch Staatsanwaltschaft war durch die Eingabe einer Privatperson aus Waldshut-Tiengen angestoßen worden. Anfang Juni bestätigte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen dem SÜDKURIER, dass die Strafverfolgungsbehörde die Umstände des Todes prüfe.