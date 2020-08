von sk

Um dem Tourismus auf die Beine zu helfen und die Betriebe zu unterstützen, haben sich die fünf Landräte des Rems-Murr-Kreises, Schwarzwald-Baar-Kreises, Kreises Ravensburg, Kreises Waldshut und Landkreises Hohenlohe zur touristischen Zusammenarbeit zusammengeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Unkompliziert zusammenzuarbeiten und Plattformen für touristische Angebote zu bieten, war die Idee der Landräte. Das Motto lautet: „5malbw – Heimaterlebnis hoch 5“.

Die fünf Landräte des Rems-Murr-Kreises, Schwarzwald-Baar-Kreises, Kreises Ravensburg, Kreises Waldshut und Landkreises Hohenlohe. | Bild: Landratsamt Waldshut

„Dieses Jahr fahren viele Menschen nicht weit in den Urlaub und suchen im eigenen Land Ziele für die Freizeit. Das ist die ideale Zeit, um zu zeigen, wie vielfältig und attraktiv unser Land ist. Bei uns gibt es attraktive Möglichkeiten für Erholungssuchende und Urlauber“, sind sich die Landräte Sven Hinterseh, Martin Kistler, Matthias Neth, Harald Sievers, und Richard Sigel einig.

Hochrhein Urlaub in der Heimat, aber gerne spektakulär? Wir haben hier die kuriosesten Schlafplätze für Sie zusammengestellt Das könnte Sie auch interessieren

Alle fünf Landkreise sind touristisch gut aufgestellt und zeigen die Vielfalt des Landes. „Gemeinsam sind wir noch attraktiver und verfünffachen unsere Reichweite. So können wir zeigen, dass Urlaub im eigenen Land kein Verzicht ist. Im Gegenteil: Es eröffnet ganz neue Perspektiven. Bei uns kann man abseits der bekannten und häufig besuchten Stellen erstaunlich viel entdecken.“

Waldshut-Tiengen Abwechslung auf kürzester Entfernung findet die Tourismus-Expertin Corinna Steinkopf im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Gestartet ist die Aktion mit dem Internetauftritt (www.5malbw.de). Er führt zu den Landschaftsräumen und touristischen Zielen zu Themen wie Wandern, Radfahren oder Freizeitgenuss. Zusätzlich bewerben sich die Kreise in den sozialen Medien gegenseitig. Prospektständer werden in jedem Landkreis an gut besuchten Stellen aufgestellt.

Die Tourismusfachwirtin Corinna Steinkopf (42) arbeitet seit Oktober im Landratsamt Waldshut im Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, Abteilung Tourismus. | Bild: Landratsamt Waldshut