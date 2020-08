Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Tierbesuche und Corona: Besucher und Gassigänger müssen im Tierheim Mundschutz tragen

Glücklicherweise führt die Corona-Pandemie bei vielen Tierhaltern zum Umdenken im Umgang mit ihren Tieren. So werden vor allem in den Ferien weniger Tiere in das Tierheim Steinatal abgegeben. Wir wissen, was sich sonst noch verändert hat.