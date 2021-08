von sk

Der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobl kommt am Samstag, 4. September, zu einer Wahlveranstaltung in den Herrischrieder Ortsteil Giersbach. Der CDU-Bundestagskandidat und Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner veranstaltet dort um 18 Uhr im Gugel-Stüble auf dem 996 Meter hohen Berg Gugel einen Hotzenwald-Hock. Hierzu lädt Schreiner alle Interessierten ein. „Gemeinsam können wir über Themen sprechen, die die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region bewegen“, betont der Abgeordnete.

Neben dem Thema „Für einen starken ländlichen Raum“ werden vor allem die Begegnungen und Möglichkeit für Gespräche im Vordergrund stehen. Strobl hat als Landesminister die Themen Polizei und den Internetausbau in seinem Ressort. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Es sind die Corona-Verordnungen zu beachten, so weist Schreiner ausdrücklich auf die 3-G-Regelung hin. Der Schwarzwaldverein bewirtet die Besucher, die Trachtenkapelle Herrischried sorgt für den musikalischen Rahmen.