von Pirmin Kramer

Die Bruggerstrasse im schweizerischen Baden, 15 Kilometer südlich von Waldshut-Tiengen, gehört zu den meistbefahrenen Straßen im Kanton Aargau. Wer von einer Nachbargemeinde ins Stadtzentrum fahren will, hat gar keine andere Wahl, als eine der teilweise fünf Spuren zu benutzen. Geht es nach den Grünen, soll sich die Badener Hauptverkehrsachse in den kommenden Jahren stark verändern.

Das Hauptproblem aus Sicht von Einwohnerrätin Corinne Schmidlin, die einen Vorstoß beim Stadtrat eingereicht hat: Das Gebiet Baden Nord werde durch diese „Verkehrsschneise“ regelrecht durchtrennt. Und Schmidlin kritisiert: „Die Bruggerstrasse ist grundsätzlich prioritär für den motorisierten Individualverkehr ausgelegt. In zweiter Priorität für den öffentlichen Verkehr und erst in dritter und letzter Priorität für den stadtverträglichen Fuß- und Veloverkehr.“ Siedlungsgestaltung sei leider gar kein Thema.

Weil es sich um eine Kantonsstraße handelt, liegt die Entscheidungshoheit nicht beim Stadtrat, sondern in Aarau beim Regierungsrat. Aber der Stadtrat, so verlangen es die Grünen, müsse nun beim Kanton vorstellig werden. Die Forderungen, die er in Aarau stellen soll, hätten Veränderungen für sämtliche Verkehrsteilnehmer zur Folge. So soll auf der Kantonsstraße künftig Tempo 30 statt wie heute Tempo 50 gelten.

Die Grünen verlangen außerdem eine Redimensionierung der Verkehrsspuren, stattdessen sollen sogenannte Mehrzweckstreifen in der Straßenmitte geschaffen werden. Der Raum zwischen den Gebäudezeilen entlang der Staße soll mit Bäumen gestaltet, die Zahl der Asphaltflächen dort gleichzeitig verringert werden. Wer zu Fuß unterwegs ist, soll die Straße künftig viel einfacher und bequemer überqueren können, hierfür sollen zum Beispiel Mittelinseln geschaffen werden und die Wartezeiten beim Lichtsignal deutlich verkürzt werden.

Verbessert werden sollen die Velospuren – sowohl visuell, räumlich als auch sicherheitstechnisch. Und nicht zuletzt verlangen die Grünen ganz grundsätzlich eine bessere städtebauliche Einbindung des Straßenkörpers. „Die mit dem Wakkerpreis ausgezeichnete Stadt Baden hat als Eintrittspforte eindeutig Besseres verdient“, sagt Corinne Schmidlin.

Die Stadt habe sich bisher hinter dem kommenden Großprojekt Oase und den daraus erhofften positiven Effekten auf die Bruggerstrasse versteckt. Doch weil die Realisierung der Oase derzeit unklar ist, müsse die Aufwertung der Bruggerstrasse unabhängig von diesem Verkehrsprojekt passieren. „Und zwar jetzt“, so Schmidlin. Sie ist überzeugt: Durch eine aufgewertete Bruggerstrasse könnten die Stadtteile besser zusammenwachsen, zudem würden Fuß- und Veloverkehr sowie die Lebensqualität der Stadt verbessert.

Emanuel Ebner, Präsident der Badener Grünen, ergänzt: „Wir sind uns bewusst, dass wir viele Veränderungen fordern. Wir wünschen uns, dass der Stadtrat nach der Prüfung eine schrittweise Umsetzung vorsieht.“ Die Auswirkungen von Tempo 30 auf den Autoverkehr wären geringer als von vielen vermutet: „Meist kann man nur in den Randstunden überhaupt so schnell fahren. Am Morgen und Abend hat es viel Verkehr, oft fließt er nur zäh. Durch Tempo 30 könnte sich aber die Sicherheit insgesamt stark erhöhen.“