Leibstadt

Die Kantonspolizei führte im Außerortsbereich in Leibstadt am 26. Juli eine Geschwindigkeitskontrolle mit ihrem Lasermessgerät durch. Unter anderem stoppte sie einen 37-Jährigen, welcher mit seinem Mercedes AMG mit Tempo 193 in Leibstadt auf der Rheintalstraße fuhr. Auf dem gemessenen Streckenabschnitt beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer.

Die Kantonspolizei stoppte das Fahrzeug, welches von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Da er mit dieser massiven Geschwindigkeitsüberschreitung den sogenannten Rasertatbestand erfüllte, informierte die Polizei die Staatsanwaltschaft. Diese eröffnete umgehend eine Strafuntersuchung und ordnete die Sicherstellung des Fahrzeuges an. Die Kantonspolizei nahm dem Fahrer den Führerschein ab.

Noch mehr Raser:

Fünf weitere Autofahrer, darunter auch ein 29-Jähriger Fahranfänger, wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 120 und 134 Stundenkilometern erfasst. Sie mussten ebenfalls ihre Führerscheine vor Ort abgeben.

Vier weitere Autofahrer fuhren zwischen 30 und 34 Stundenkilometer zu schnell. Sie durften weiterfahren, müssen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Entzug ihres Führerscheins rechnen.

Glashütte

Am 25. Juli kam zudem das Lasermessgerät außerdem in Glashütte zum Einsatz. Dabei wurde eine 33-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 125, anstelle der erlaubten 80 Stundenkilometern, gemessen. Auch diese Fahrerin wurde an Ort und Stelle zur Anzeige gebracht und musste ihren Führerschein abgeben.